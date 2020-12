Zo kijk je de eerste 19 James Bond films gratis en voor niets - Apparata

James Bond is tijdelijk helemaal gratis te aanschouwen, want de eerste 19 films in de franchise zijn gratis op YouTube te streamen. Dit moet je doen om toegang te krijgen.

Er zijn maar weinig helden zo iconisch als 007, ook wel James Bond. Met de dood van Sean Connery, misschien wel de meest suave vertolker van het personage ooit, ontstond er een nieuwe collectieve liefde voor Bond. Waarschijnlijk ter ere van de allereerste overleden acteur streamt MGM nu de eerste 19 films gratis en voor niets. Dit moet je doen om ze te kunnen checken.

James Bond op YouTube gratis, helemaal gratis

Hoewel er geen officiële reden is, maken Bond-eigenaar MGM en videoplatform YouTube de eerste 19 films gratis, helemaal gratis. Dat betekent dat alle Connery-films beschikbaar zijn, waaronder Goldfinger (hieronder), From Russia With Love, en Dr. No.

Tegelijkertijd maakt de selectie het mogelijk om George Lazenby’s enige vertolking te checken, zien we heel veel pulpy Roger Moore flicks voorbij komen én checken we enkele Pierce Brosnan toppers, waaronder GoldenEye. Daniel Craig’s interpretatie zit niet bij het lijstje.

De James Bond films zijn gratis in de Verenigde Staten te streamen via YouTube. Maar niet getreurd, er zijn natuurlijk enkele grijze wegen naar Rome. Of ja, Washington, in dit geval. Door middel van een VPN kun je namelijk gemakkelijk de content checken en genieten van Martini’s, Aston Martin’s, mooie vrouwen en heel veel Bond, James Bond.

Marketing machine

Zoals vermeld, is het niet duidelijk waarom MGM en YouTube de 19 James Bond films gratis aanbieden. Het zou daarentegen heel goed iets te maken kunnen hebben met het debacle rondom No Time To Die.

De aankomende en laatste huidige James Bond film is namelijk al talloze keren uitgesteld. Dit vanwege corona. Maar dollartekens motiveren die beslissing; de film zou niet genoeg opbrengen als hij nu uitgebracht zou worden. Dus laten MGM en Sony de film nog even in de ijstkast staan.

Om fans toch te blijven verwarmen voor de aankomende film, kun je daarom wel bijna alle oude films gratis checken.

