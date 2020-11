James Bond game in de maak van makers Hitman (video) - Apparata

Foto @IO Interactive

Er komt een nieuwe game aan rondom de iconische superspion James Bond. Het spel wordt gemaakt door Hitman-ontikkelaar IO Interactive. Check hier de teaser trailer.

Er is een officiële nieuwe James Bond game in de maak, ontwikkeld door de studio achter de Hitman-franchise. Het spel krijgt een unieke insteek die we nog niet eerder zagen in een Bond-game. Nu resteert alleen nog de vraag, wie gaat de tux dragen en Vodka dry Martini’s bestellen?

James Bond game in ontwikkeling

IO Interactive kondigt een nieuw project aan, een game over de iconische Britse spion James Bond. Het spel heeft vooralsnog de werktitel Project 007. De Deense ontwikkelaar en uitgever geeft weinig prijs over het verhaal, maar de details die we hebben zijn sappig!

De game heeft een volledig origineel James Bond verhaal, waarbij spelers in de schoenen van de meest bekende Secret Agent stappen om diens 00-status te verdienen in de allereerste James Bond origin story. IO Interactive over Project 007

Het wordt dus een origin story over het iconische karakter! Tot dusver werd altijd een beetje in het midden gelaten wie 007 nou precies is en waar hij vandaan komt. Ook is het natuurlijk erg verwarrend dat er om de zoveel jaar een nieuwe suave man de noemer krijgt.

Wie er in Project 007 in het pak kruipt is niet bekend. Maar omdat het verhaal volledig uniek is en dingen exploreert die volledig nieuw zijn, kan IO Interactive alle kanten op. Misschien dat spelers zelfs gewoon zelf hun Bond mogen ontwerpen!

Wisselvallige historie

Het is voor gamers en fans van James Bond natuurlijk ontzettend tof nieuws dat er een nieuwe Bond game aankomt. Dat neemt niet weg dat de franchise een wisselvallige historie kent wat betreft games. GoldenEye is misschien wel de meest gerenommeerde game uit de franchise. Die volgende het verhaal van de gelijknamige film. Dat werd later bijvoorbeeld ook met Quantum of Solace geprobeerd, al flopte die game behoorlijk.

Met IO Interactive achter het stuur moet het naar verwachting wel goedkomen. Ze zijn immers al zeer ervaren als het gaat om goedgeklede moordenaars en unieke gameplay door de Hitman-franchise.

Er is nog geen releasedatum bekend voor Project 007. IO Interactive zoekt daarentegen nog naar werknemers om aan de game te werken, dus het zal hier om een zeer vroeg stadium gaan. De game komt naar verluidt uit voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

