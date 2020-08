Zo kijk je The Irishman zonder Netflix abonnement

Gangsterfilm The Irishman is nu nog exclusief op Netflix te zien, maar niet voor lang.

Met de groeiende investeringen die Netflix doet in het maken van eigen producties komen er ook steeds betere titels tot stand. The Irishman van regisseur Martin Scorsese is daar een goed voorbeeld van. De gangsterfilm met rollen voor Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci viel goed in de smaak bij een groot publiek. Het was wel een lange zit. Met een filmduur van zo’n 3,5 uur is het een erg lange zit.

The Irishman is sinds zijn release te zien op Netflix en werd ook in een aantal bioscopen getoond. De film komt nu ook uit op Blu-ray en DVD. Via Criterion is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Blu-ray of DVD van de Netflix-film. De release van de kraker als fysieke aankoop staat gepland voor november.

Daarmee kunnen filmliefhebbers The Irishman toevoegen aan de collectie, mocht die behoefte er zijn. Ook krijgen mensen die geen Netflix abonnement hebben de kans om de titel te kijken. Niet iedereen is fan van streaming. Zo hebben klassieke filmliefhebbers nog altijd de voorkeur om een titel fysiek toe te voegen aan een collectie. Met deze populaire Netflix-titel van Martin Scorsese kan dat dus straks.