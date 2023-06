Zo overleef je autorijden in de hitte

Gedurende de afgelopen zomermaanden hebben we kunnen ervaren dat hittegolven in Nederland eerder regel werden dan uitzondering. Er wordt van een hittegolf gesproken als er minimaal vijf dagen op een rij een temperatuur wordt bereikt van minimaal 25 graden, waarvan het minimaal drie dagen dertig dagen is. In de 21e eeuw zijn er nu al bijna net zo veel hittegolven geweest als in de totale 20e eeuw. We zullen dus steeds vaker moeten dealen met hogere temperaturen in de zomer, ook in de auto. Lees in dit artikel onze favoriete occasions met climate control.

Favoriete tweedehands auto’s met climate control

Steeds vaker zie je bij voertuigen dat ze beschikken over ‘climate control’, maar wat is dit nu eigenlijk? Met deze functie is het mogelijk om constant de door jou gewenste temperatuur in de auto te behouden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de juiste temperatuur in te stellen. Vervolgens regelt je auto dat deze temperatuur wordt behaald met behulp van een speciaal regelsysteem in het dashboard. Wil je een occasion aanschaffen die beschikt over climate control? Lees hieronder meer onze 4 favoriete voertuigen met deze functie.

#1 Toyota Yaris

Met de hybride Yaris van het betrouwbare, Japanse merk Toyota hoef je niet te kiezen tussen een verbrandingsmotor of een elektromotor. Dit model heeft het beste van beide.

Bij de complete uitrusting van deze Yaris hoort stoelverwarming, 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, led-achterlichten, elektrisch te bedienen ramen en een in delen in te klappen achterbank. Je activeert de automatische climate control met één druk op de knop.

De belangrijkste eigenschappen van de Toyota Yaris staan hieronder uitgelicht:

Carrosserie Hatchback Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Hybride Schakeling Automaat Aantal versnellingen N.v.t. Vermogen 116 pk Topsnelheid 175 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

#2 Peugeot 3008

Schaf je een Peugeot aan, dan profiteer je van de jarenlange ervaring die het merk heeft. Al meer dan 130 jaar worden er door Peugeot auto’s geproduceerd.

Bij alle voertuigen ligt de focus op innovatie en de ultieme rijervaring. Deze kenmerken zijn ook terug te zien bij de Peugeot 3008. Dit model is inclusief 19 inch lichtmetalen velgen, led-dagrijverlichting, extra getint glas, elektrisch te bedienen ramen, elektrisch in te klappen buitenspiegels en natuurlijk climate control.

De belangrijkste eigenschappen van de Peugeot 3008 staan hieronder uitgelicht:

Carrosserie SUV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Handgeschakeld Aantal versnellingen 6 Vermogen 131 pk Topsnelheid 188 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B

Liever profiteren van de combinatie van een verbrandings- en elektromotor?

#3 BMW X1

De BMW X1 wordt gezien als één van de meest sportieve en compacte SUV’s die verkrijgbaar is op de automarkt. Het design komt volledig overeen met de nieuwe generatie BMW-modellen.

Deze X1 beschikt over onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, verwarmde ruitensproeiers, led-dagrijverlichting, automatische climate control en een in delen in te klappen achterbank.

De belangrijkste eigenschappen van deze populaire X1 van BMW op een rij:

Carrosserie SUV Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Brandstof Benzine Schakeling Automaat Aantal versnellingen N.v.t. Vermogen 140 pk Topsnelheid 203 kilometer per uur Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel D

Met deze 4 tips overleef je een autorit in de hitte

Een bloedhete auto in stappen is absoluut geen pretje. Gelukkig helpt climate control om het snel op temperatuur te krijgen. Wat kan je nog meer doen om te voorkomen dat je bevangen raakt door de hitte tijdens het rijden? Wij hebben de belangrijkste tips voor je op een rij gezet:

Tip #1 Zet je auto op een schaduwplek

Ben je op zoek naar een parkeerplaats? Zet – als het mogelijk is – je auto daar neer waar er schaduw is. Let er wel op dat de zon draait. Wil je er zeker van zijn dat je auto niet in de brandende zon staat op te warmen? Zoek dan een parkeergarage op.

Tip #2 Goed doorluchten voor vertrek

Als het warm is in je auto is het belangrijk om je auto voor vertrek eerst goed door te laten luchten. De ergste hitte kan hierdoor verdwijnen. Is de meeste warmte je auto uit? Sluit alle ramen en zet – indien je voertuig hierover beschikt – je airco of climate control aan. Bij sommige elektrische auto’s is het zelfs mogelijk om van tevoren de airco aan te zetten, ideaal!

Tip #3 Ventilatiestand op recirculeren

Heb je geen airco? Dan is het aan te raden om de ventilatiestand op recirculeren te zetten. Met deze stand wordt er geen warme lucht meer van buitenaf aangezogen. In plaats daarvan wordt de koelere lucht binnen in je auto gecirculeerd.

Tip #4 Controleer de motor

Check niet alleen of jij het comfortabel hebt in je auto, maar denk ook aan de temperatuur van je motor. Als je motor oververhit raakt, kan je dit zien aan de temperatuurmeter. Is deze in het rood? Stop dan direct met rijden en zet je auto aan de kant. Dit is een belangrijke waarschuwing die je niet mag negeren. Je kunt een oververhitte motor ook herkennen aan het lampje van de koelvloeistof die gaat branden op het dashboard.