Zo staat het er nu voor met de knotsgekke Segway GT2 e-scooter

Razendsnel. Hoogstens illegaal voor Nederland, maar supervet. De Segway GT2 e-scooter.

De aankondiging van deze snelle scooter vond ongeveer een maand geleden plaats. Inmiddels is er een update over het project. Segway Ninebot lanceerde de scooter als Indiegogo crowdfunding-project.

Sindsdien is het hard gegaan. Het Amerikaanse bedrijf hoopte 45.000 euro op te halen met deze nieuwe elektrische e-scooter. De reacties waren echter overdonderend. Inmiddels is er op Indiegogo al meer dan 640.000 euro opgehaald. Kortom, dit apparaat gaat er echt komen.

Ook is er een prijskaartje bekend. Early birds hebben via Indiegogo voor 2.262 euro een exemplaar weten te bemachtigen. De levering is in augustus. De retail prijs zal uiteindelijk uitkomen op een verwachte 3.000 euro.

De Segway GT2 e-scooter heeft een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Het ding is uitgerust met een 1500W dualmotor. De actieradius komt uit op maximaal 90 kilometer. Er zijn 6 verschillende rijmodi. Bijvoorbeeld een modus om de batterij zoveel mogelijk te besparen, maar ook een maximum attack modus. Wat ook wel gaaf is, is dat je het onderstel in 15 verschillende standen kunt instellen. Net wat jij prettig vindt dus.

Op het moment van schrijven hebben acht personen zich verzekerd van een exemplaar voor 2.262 euro als early bird. In totaal worden er 50 exemplaren verkocht van de Segway GT2 e-scooter voor deze prijs via Indiegogo.