Zo tasten schermen onze ogen aan

Ogen geven elektrische signalen door aan onze hersenen. Hierdoor ontstaat er het beeld wat wij uiteindelijk zien. De oogzenuw, die zich achterin het oog bevindt, dient als een soort informatiekabel tussen het oog en onze hersenen. In de afgelopen jaren is gebleken dat onze ogen steeds verder achteruitgaan. De verwachting is dat de helft van de wereldbevolking in 2050 bijziend is. Van deze helft zal 20% het risico lopen permanent blind te worden.

Onze ouders zeiden het vroeger al, voor de enorme toename van beeldschermgebruik: “niet te lang achter een scherm zitten!” En dat advies is niet voor niks. De grootste oorzaak voor bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een combinatie van schermen en weinig zonlicht.

Waarom is een beeldscherm slecht voor je ogen?

Het blauwe licht wat een beeldscherm uitstraalt, zit ook in het normale daglicht. In principe is dit niet slecht. In tegendeel zelfs: een gezonde dosis blauw licht kan onze alertheid vergroten. Als je op kantoor werkt, zal je vast wel doorhebben dat je ’s nachts moeilijker in slaap kunt komen. Op lange termijn kan door het lang staren naar een beeldscherm zorgen voor slechtere ogen.

Wat kun je zelf doen?

Om de kans op schade aan je ogen zo klein mogelijk te maken is het belangrijk om elke drie uur daglicht te zien. Dit schijnt het risico op bijziendheid te verminderen. Neem op kantoor dus voldoende rust tussendoor. Ga bijvoorbeeld gedurende je lunchpauze voor een kantoorwandeling. Daarnaast is het aan te raden om tijdens je werkdag veel te knipperen, de helderheid van je scherm te verlagen en niet te dicht bij het beeldscherm te zitten.

Hoe zit het met bijziendheid voor kinderen?

Kinderen schijnen meer dan ooit naar een beeldscherm te kijken. Bij een leeftijd tot 6 jaar wordt er gemiddeld 100 minuten naar een tablet, telefoon of televisiescherm gekeken. Eén op de vier ouders met een baby van 9 maanden tot 12 maanden geven aan dat hun kind minstens twee uur per dag naar een scherm kijkt. Netwerk Mediawijsheid maakt zich zorgen om deze cijfers.

Advies is om de 20-20-2 regel te hanteren om de kans om bijziendheid bij (jonge) kinderen te verkleinen. Dit houdt in dat je kind na elke 20 minuten kijken naar een beeldscherm 20 seconden in de verte moet kijken. Daarnaast is het advies om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. Zo krijgen de ogen genoeg daglicht.