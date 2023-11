Zo zit het met de levensduur van hybride voertuigen 

Hybride voertuigen zijn een perfecte tussenstap als je niet volledig wilt overstappen op een volledig elektrische auto. Met een hybride kun je namelijk zuiniger rijden dan met een brandstof auto, maar hoef je niet bang te zijn voor een lege accu tijdens een lange rit. Dit type voertuig kan namelijk ook op alleen de brandstofmotor rijden. Sommige hybrides kunnen daarnaast ook alleen op de elektromotor rijden.

Net als bij volledig elektrisch rijden zijn mensen ook bij hybrides bang dat de levensduur van de accu ervoor zorgt dat de auto na een aantal jaar niet meer bruikbaar is. Dit is voor sommige zelfs een reden om niet over te stappen op een hybride of elektrische auto. Zonde! In dit artikel lees je hoe het écht zit met de levensduur van hybride voertuigen.

Zolang gaat een hybride voertuig gemiddeld mee

De accu van hybrides en elektrische auto’s gaan op dit moment ongeveer 15 jaar mee. Een aantal jaren geleden was dit nog beduidend minder. Dankzij het constante onderzoek naar verbeteringen van elektromotoren, wordt ook de levensduur van accu’s steeds langer.

Uiteraard is het gebruik bepalend voor de levensduur van een hybride. Volgens de ANWB ontstaan de meeste accuproblemen wanneer er meer dan 250.000 kilometer met de auto is gereden. Echter komt het ook voor dat accu’s na 500.000 kilometer nog steeds werken. Er zit namelijk een verschil in waar en hoe je rijdt. Wanneer je bijvoorbeeld veel in steden of in files rijdt, moet je vaak optrekken en afremmen. Dit is zwaarder voor de accu dan wanneer je bijna alleen op snelwegen rijdt. Ook hoge temperaturen en slecht onderhoud van het voertuig hebben een negatief effect op de levensduur van een accu.

Dit moet je weten over de accu

De levensduur van een accu is dus deels afhankelijk van het gebruik van de bestuurder. Op het moment dat je goed met de auto omgaat, kun je meer dan 15 jaar met een hybride rijden. Toyota is één van de koplopers als het gaat om hybride auto’s. Waar andere producenten hun focus op volledig elektrisch rijden legden, is Toyota lang bezig geweest met het ontwikkelen van de beste hybrides.

Bij dit Japanse automerk heb je daarom een garantie op onder andere de accu van hybride auto’s. Volgens Toyota gaat de accu even lang mee als de hybride bolide zelf. Dit maakt de hybrides van Toyota ook erg geschikt als occasions. Het zijn betrouwbare en zuinige auto’s die lang meegaan. Hieronder vind je een aantal van onze favoriete hybrides van Toyota:

Onze favoriete hybrides van Toyota

#1 Toyota C-HR

De Toyota C-HR is een betrouwbare hybride. De auto komt in verschillende uitvoeringen voor en rijdt gemiddeld 26 kilometer op 1 liter brandstof. Dit model is uitgerust met verschillende features zoals een achteruitrijcamera, keyless entry en een rijstrooksensor. Het is een populaire auto die daarom ook veel als occasion voorkomt.

De belangrijkste eigenschappen van de Toyota C-HR staan hieronder uitgelicht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Topsnelheid 170 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 26 kilometer

#2 Toyota Yaris

De compacte Toyota Yaris is ideaal voor in steden, maar kan ook gemakkelijk op de snelweg gebruikt worden. Zoals je gewend bent van dit Japanse automerk is ook dit model weer uitgerust met de beste technieken. De auto beschikt bijvoorbeeld over een achteruitrijcamera, bluetooth en verkeersbord-detectie.

Je leest de belangrijkste eigenschappen van de Toyota Yaris in de tabel hieronder:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 99 pk Topsnelheid 165 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 25 kilometer

*De Toyota Yaris Hybrid komt voor in verschillende uitvoeringen waarvan de eigenschappen wat kunnen verschillen.

#3 Toyota Corolla Touring Sports

De Toyota Corolla Touring Sports is erg geschikt als hybride occasion. De auto rijdt erg zuinig en is veel beschikbaar op de occasion markt. Met deze Toyota geniet je ook van 10 jaar fabrieksgarantie en is verder uitgerust met verschillende technologieën als forward collision warning en vermoeidheidsherkenning. Zo ben je nog veiliger op de weg.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Toyota Corolla:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 126 pk Topsnelheid 175 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 29 kilometer

Onze favoriete andere hybrides die een grote levensduur hebben

Natuurlijk zijn er ook andere producenten van auto’s met betrouwbare hybrides met een lange levensduur. Niet alle producenten bieden diezelfde garantie als Toyota, maar dat neemt niet weg dat de accu’s ook zonder onderhoud lang mee moeten kunnen. Dit zijn onze favoriete hybride voertuigen met een lange levensduur.

#1 Kia Niro

De Kia Niro is één van de bekendste elektrische auto’s. Maar wist je ook dat dit model ook als hybride voorkomt? Bij deze Kia werkt de verbrandingsmotor naadloos samen met de elektromotor, waardoor de auto erg zuinig rijdt. Dit model is zelfs beschikbaar als plug-in hybrid, waardoor je op alleen de elektromotor zou kunnen rijden.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Kia Niro:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 141 pk Topsnelheid 162 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 27 kilometer

#2 Hyundai IONIQ

Ook deze auto van Hyundai is zowel als hybride en volledig elektrische auto beschikbaar. Hyundai staat bekend om elektrische auto’s van hoge kwaliteit. Ook de elektromotor in deze hybride zal daarom een lange levensduur hebben. De auto is onder andere uitgerust met Apple Carplay/Android Auto, adaptive cruise control en een elektrische verstelbare stoel met geheugen.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Hyundai IONIQ:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 143 pk Topsnelheid 185 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 29 kilometer

#3 Mercedes-Benz C-klasse

Auto’s van Mercedes staan bekend als luxe en fijne auto’s. Hier zit natuurlijk een prijskaartje aan vast. Door de auto als occasion te kopen bespaar je flink op de kosten. Dankzij de lange levensduur van deze hybride is de auto zeer geschikt om als occasion te halen. De auto rijdt maar liefst 1 op 48 kilometer wanneer je kiest voor de plug-in hybride. Verder is het model uitgerust met technieken zoals adaptive cruise control, een fijne achteruitrijcamera en een high performance audiosysteem.

Je leest hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Mercedes-Benz C-Klasse:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 279 pk Topsnelheid 246 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 48 kilometer

Elektrische occasions

Niet alleen de levensduur van hybride auto’s, maar ook die van volledig elektrische auto’s wordt steeds langer. Waar auto’s een aantal jaar geleden nog maar 7 tot 10 jaar meegingen, kun je tegenwoordig zo’n 15 jaar met een elektrische auto rijden. Daarnaast stappen steeds meer Nederlanders over op een volledig elektrische auto, onder andere door de financiële voordelen die het met zich meebrengt. Dit is ook te zien op de occasion markt. Er komen steeds meer volledig elektrische occasions op auto.nl.

Ben je benieuwd naar welke elektrische occasions nu beschikbaar zijn?