2023 NT1: 60 m rotsblok miste aarde op een haar

Gewoonlijk ziet NASA grotere asteroïden redelijk op tijd aankomen. Maar deze keer bleek 2023 NT1, een rotsblok van 60 meter de aarde, kosmisch gezien, op een haartje na te hebben gemist. De oorzaak: de asteroïde naderde de aarde vanuit de richting van de zon.

Per kilo evenveel energie als een ons TNT

60 m doorsnede lijkt niet erg veel. Maar schijn bedriegt. Door de zeer hoge snelheid van asteroïden is de energie per kilo toch enorm. Qua snelheid moet je toch al gauw denken aan meer dan 11,3 km/s. Dat is de ontsnappingssnelheid van de aarde.

Uit berekeningen volgt dat er dan per kilo neerstortende meteoriet, zonder luchtweerstand, zeker een ons TNT aan explosieve kracht vrijkomt. Een meteoriet van 60 m doorsnede zoals 2023 NT1 weegt rond de 300.000 ton, met andere woorden, als deze neerkomt komt dit overeen met 30.000 ton explosieven. Dat is 10 keer zoveel als zelfs de verschrikkelijke explosie in de haven van Beiroet die een groot deel van de stad verwoestte. Of een tactisch kernwapen.

Kortom, deze meteoriet 2023 NT1 wil je niet in je achtertuin zien landen, want dan is het niet alleen afgelopen met jouw huis, maar, afhankelijk van het type, ook met je hele stad. Hier kan je zelf experimenteren.

2023 NT1 pas ontdekt toen deze de aarde gepasseerd was

Wat het verhaal des te enger maakt, is dat deze asteroïde 2023 NT1 pas op werd gemerkt door astronomen nadat deze de aarde al gepasseerd was. Gelukkig was dat op ruime afstand, op ruim 100.000 km. Dat is een kwart van de afstand tussen aarde en de maan. Toch is de gedachte erg verontrustend dat wij blijkbaar niet alle asteroïden op tijd kunnen zien aankomen. Dit lijkt alles te maken te hebben met de problemen om dit soort kleine objecten overdag waar te nemen. Dan worden ze overstraald door de zon.

NEOMIR moet dode hoek opheffen

Om deze reden zal de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de satelliet NeoMIR lanceren. Deze komt in het Lagrangepunt tussen de aarde en de zon te hangen. Dat is het punt waar de zwaartekracht van de aarde en de zon elkaar precies opheffen, zodat de satelliet met weinig energie in deze baan kan blijven.

Omdat NeoMIR niet wordt verblind door de zon, kan deze satelliet veel meer gevaarlijke asteroïden zoals 2023 NT1 waarnemen dan waarnemers op aarde. Helaas zal deze satelliet pas rond 2030 zijn bestemming bereiken. Dus tot die tijd kunnen we maar beter hopen dat we geen ongewenste bezoekers krijgen.