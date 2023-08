iPhone 15 laadt mogelijk nog sneller op

De iPhone 14 wordt in september alweer een jaar oud. Dat betekent maar 1: ding de iPhone 15 komt er aan! Een precieze datum voor de lancering is er nog niet. Waarschijnlijk wordt de volgende iPhone onthuld tijdens een event dat in september wordt gehouden. Ondanks dat Apple de lippen stijf op elkaar houdt, wordt er al volop geroddeld. Even een paar geruchten op een rijtje.

iPhone 15 event in september

Allereerst het evenement waar de iPhone 15 naar alle waarschijnlijkheid onthuld gaat worden. Volgens MacRumors zal dit event waarschijnlijk de 12e september plaats gaan vinden. Mark Gurman van Bloomberg wordt geciteerd als bron, dus het klinkt aannemelijk. Zeker als je bedenkt dat een dergelijke datum overeenkomt met de gebruikelijke timing van afgelopen iPhone events.

iPhone 15 laadt sneller op dan voorgangers

De nieuwe iPhone zal mogelijk compatibel zijn met snellere laders dan voorheen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe charging port waarvan de 15 gebruik zal gaan maken, waarover hieronder meer. Het zou betekenen dat je er bijvoorbeeld een 35-watt lader aan kan hangen, in plaats van eentje van maximaal 27 watt. Helaas zal zelfs met een 35-watt lader, de iPhone 15 nog altijd langzamer opladen dan bijvoorbeeld een Galaxy S23.

Vaarwel Lighting port, hallo USB-C!

Dat snellere laden wordt dus mogelijk gemaakt door de overstap naar een USB-C laadpoort. Apple heeft lang voet bij stuk gehouden wat betreft de laadpoort van haar telefoons, maar lijkt nu toch overstag te gaan. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Unie hebben alle iPhones die in 2024 en later op de markt zijn een USB-C poort. Of Apple deze aanpassing wereldwijd gaat doorvoeren of een apart product zal maken voor de Europese markt valt nog te bezien.

Geen Touch ID

Er gaan verschillende geluiden rond wat betreft de herintroductie van Touch ID. Dit is een feature waarmee je je telefoon kan ontgrendelen met je vingerafdruk. Het zou mogelijk moeten zijn met een sensor die zich onder het scherm bevindt. Maar de meeste mensen zijn het er over eens dat zelfs als Touch ID terugkeert, dat niet met de iPhone 15 zal zijn.

Betere camera

Wat je met de gemiddelde smartphone camera kan bereiken, is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Apple gaat doorgaans nog net een stapje verder. Als de geruchten kloppen, dan is de camera van de iPhone 15 een serieus staaltje techniek. Een glas-plastic hybride lens, 48 megapixels en een speciale sensor die ook met weinig licht scherpe foto’s maakt. De iPhone 15 Pro Max gaat waarschijnlijk daarbij worden voorzien van een periscoop zoom lens.

Nog maar een paar weekjes

Het ene gerucht grenst aan zekerheid, het andere is puur speculatief. Maar als de onthulling inderdaad de 12e september is, dan weten we snel genoeg wat wat is. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zodra we meer weten, dan jij ook.

