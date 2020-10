Aan deze 10 PS4 games heb je op PlayStation 5 niks meer - Apparata

Foto Shadwen @FrozenByte

Ruim 4000 games worden backwards compatible, maar deze 10 games voor PS4 zijn niets meer waard op de PlayStation 5.

Zowel Microsoft als Sony zetten hard in op backwards compatibility. Het spelen van oudere games op de volgende generatie consoles is dan ook zeker geen overbodige luxe. Sony kondigt daarentegen geheel transparant 10 PS4 games aan waar je niets meer aan hebt op de PlayStation 5. Gelukkig zal maar een relatief kleine groep gamers hier flink van balen.

10 PS4 games die niet werken op PlayStation 5

Iedereen die straks een PlayStation 5 in handen krijgt, zal daar ook next-gen games op willen spelen. Maar juist omdat de volgende generatie games extra duur worden, is het fijn als je oudere games nog kunt blijven spelen. Dat kan in ruim 4000 gevallen inderdaad, zo laat Sony weten. Behoorlijk indrukwekkend!

De onderstaande 10 PS4 games zijn daarentegen niet backwards compatible voor PlayStation 5:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman GO: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Zoals je ziet, zijn het niet per se baanbrekende games die worden overgeslagen. Tenminste, als mijn ervaring als gamejournalist ook wat inschattingsvermogen heeft opgeleverd! Uiteraard zal een kleine groep gamers balen dat ze bijvoorbeeld Hitman GO of Just Deal With It! niet meer kunnen spelen.

Maar de keuzes van Sony komen niet uit de lucht vallen. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One werd bijvoorbeeld enkele maanden na release teruggeroepen omdat het zo’n rommeltje was. Iedereen kreeg zelfs zijn geld terug! Ook een game als We Sing is een redelijke flop te noemen. Zelfs het goed gewaardeerde Hitman GO heeft zo’n kleine spelersbasis op PC, dat het een redelijk veilige aanname is om te stellen dat nauwelijks iemand die game speelt.

