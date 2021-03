Absurd Warzone wereldrecord: gasten killen IEDERE speler - Apparata

Een streamer vestigt met zijn squad een ongekend Call of Duty: Warzone wereldrecord door ELKE speler in een match tenminste één keer te vermoorden.

Call of Duty: Warzone is zonder meer een lastige game. Met 150 spelers in een match is het zelfs voor doorgewinterde altijd knokken om in de top 5 te belanden. Laat staan om te winnen. Om nog maar te zwijgen over letterlijk iedere speler tenminste één keer killen. Dat gebeurde dit weekend en is daarmee zonder enige weerstand het dikste Warzone wereldrecord ooit. Maar er zit een klein addertje onder het gras.

Warzone wereldrecord: 162 kills

Een Warzone-streamer genaamd Aydan “Aydan” Conrad behaalt met zijn teammaten een ongekend wereldrecord. In een 2v2 kill race speelt hij met een maat tegen twee andere teammaten. De squad speelt dus ‘tegen elkaar’ om de meeste kills in een game te halen.

Uiteindelijk weten de vier spelers in totaal 162 kills te halen, ofwel letterlijk iedere speler in de match werd gemiddeld één keer door ze gedood. Sommige spelers komen na hun dood immers terug door het Gulag-gevecht te winnen. Ook kunnen spelers hun teammaten terugkopen. Aan het einde probeert Aydan zelfs de allerlaatste speler over te halen om zijn teammaten terug te kopen voor nog meer kills.

De gehele match is hier te zien. Helaas moet je ook dit absurde record met een korreltje zout nemen. Zoals bij een recent omstreden record, was ook de lobby van Aydan bijzonder makkelijk. Met deze skill based match making tool konden kijkers checken hoe goed de tegenspelers van de streamer waren.

Het record werd behaald in een Bronze 1 lobby, ofwel de slechtste 20% van de game. Het voorgaande gelinkte record deed het in een lobby met de slechtste 1%, dus het Warzone wereldrecord van Aydan heeft in elk geval nog een beetje legitimiteit. Naar eigen zeggen zal het nieuwe record nooit verbroken worden. En aangezien er zo ontzettend veel goed moet gaan om de gehele lobby tenminste één keer uit te roeien, klinkt dat behoorlijk aannemelijk.