Adobe Firefly: AI geeft krachtige mogelijkheden

Altijd al een dinosaurus over de Dam hebben willen laten lopen? Of je ex uit een foto wegpoetsen? Dan is Adobe Firefly precies wat je zoekt.

Wat is Adobe Firefly precies?

De AI waar Photoshop gebruik van gemaakt is afkomstig van Google. Dit is de eerste keer dat het mogelijk is voor buitenstaanders om kennis te maken met deze zeer krachtige grafische AI. Het is Google, dus je loopt al snel tegen een blokkade aan als je verboden termen gebruikt.

Je kan Adobe Firefly het beste zien als een AI-tool die is geïntegreerd in Photoshop. Je kiest een bepaald deel van een foto en selecteert dat. Vervolgens kan je met een tekstprompt daar een andere inhoud aan geven. Vooral bij kleine, subtiele wijzigingen werkt de tool goed. Zo kan je een gele streep midden over een weg laten tekenen, noorderlicht invoegen en een reflecterend wateroppervlak toevoegen.

Het bronbestand. Bron: toerismebureau van de deelstaat Arizona

Maar de leukste resultaten krijg je als je absurdistische kunst er mee maakt. Apparata slaagde er in een bèta-account te bemachtigen en ging aan het knutselen met de tool. We gebruikten een foto van de bekende Meteor Crater in Arizona als slachtoffer. Deze krater is ongeveer 50.000 jaar geleden ontstaan toen een grote meteoriet insloeg en heeft een doorsnede van ongeveer een kilometer. Een aanrader trouwens als je in de buurt bent. We kozen deze foto voor onze Adobe Firefly experimenten, omdat een krater zich leent voor veel verschillende soorten inhoud. De resultaten van ons artistiek vandalisme zie je hieronder.

Meteoorkrater wordt vulkaankrater

Een meteoorkrater heeft wel wat weg van een vulkaankrater. Het was voor de Adobe Firefly AI dan ook niet al te moeilijk om de meteoorkrater om te toveren in een Etna-achtige poel van lava. Rookwolken ontbreken, omdat die niet expliciet werden genoemd in de prompt. Toch ziet het er allemaal behoorlijk realistisch uit.

De kleinste zee ter wereld

Een woeste zee in een krater? Laat dat maar aan de Adobe Firefly Ai over. Er zijn veel plaatjes van een onrustige zee waarvan de hoge golven op een rotsachtige kust stuklopen, en waarop de Ai getraind is. Een zee verzinnen waar eerst een kurkdroge krater was, is voor de AI dan ook een eitje.

Jachthaven in de krater

We zijn per slot van rekening in Amerika, waar de dollar koning is. Dus als er een meertje is, komt er natuurlijk snel een resort, waar toeristen tot de laatste dime worden uitgemolken. Ook hier doet de Adobe Firefly Ai het na meerdere mislukte experimenten, eindelijk goed. Het ziet er best wel realistisch uit.

Manhattan in de krater met Adobe Firefly

Wil je iets laten genereren dat behoorlijk afwijkt van de rest van de afbeelding, dan heeft de AI de neiging zich te veel aan te passen aan de omgeving. ‘Bestel’ je dus wolkenkrabbers, dan levert de AI stapels rotsen, want die zijn het waarschijnlijkst in een rotswoestijn. Je moet dus zeer expliciet zijn. Pas toen ik “Manhattan style skyscrapers” invoerde, begon het eindelijk wat te worden met Crater City.

Toegang krijgen tot Adobe Firefly

Op dit moment, eind mei 2023, is Adobe Firefly in de bètafase. Als je je als tester aanmeldt, kan je tijdelijk gratis gebruik maken van dit geavanceerde systeem. Gebruik hiervoor deze link. Lees je dit artikel later, dan is Adobe Firefly waarschijnlijk alleen beschikbaar via een betaalde versie. Hopelijk is deze online versie van Adobe Firefly dan nog beschikbaar. Je kan altijd nog gebruik maken van een trial-versie van Adobe.