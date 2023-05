AI-beelden zorgen voor korte paniek op de Amerikaanse beurzen

Menig Amerikaan zal in eerste instantie flink zijn geschrokken bij het zien van de beelden. Een dikke inkt zwarte rookwolk torent boven het Pentagon, hoofdkwartier van de Amerikaanse defensie. Herinneringen aan de terroristische aanslagen van 11 september 2001 zullen bij een ieder weer vers in het geheugen hebben gelegen. Toen lag de westvleugel van het gebouw flink in de kreukels. Wat is er dit keer aan de hand?

The Usual suspect

Helemaal niets, zo bleek. Een ieder met een meer kritische kijk viel al snel op dat het de afbeelding in kwestie de kenmerkende tekenen van een “AI” gegenereerde afbeelding bezat. zogenaamde “AI” mist namelijk de intelligentie van een zoutzak en doet niet anders dan bestaande data husselen. De resultaten hiervan zijn duidelijk af te lezen van de wirwar aan structuren die in de afbeelding te zien zijn op de gevel van het Pentagon. Ook de hekken die voor het complex staan zijn een willekeurige wirwar van pixels die alleen op eerste blik lijken op iets uit de echte wereld.

Het mocht de pret niet drukken. Afgelopen maandag ging de afbeelding als een lopend vuurtje over Twitter. Binnen no time was het verhaal (voorzien van de nodige kwalificatie dat het een nepfoto betrof) op de digitale voorpagina van elke Amerikaanse krant te lezen. De Brandweer van Arlington, de plek in Washington DC waar het Pentagon staat, moest eraan te pas komen om de reuring de kop in te drukken. Het Pentagon stond toch echt niet in de fik, en nee, ook niets er vlak naast. Ook was er beslist niets ontploft. Toch stond de Amerikaanse S&P 500-index inmiddels 0,26 procent lager.

Waarom dan toch paniek?

Het lijkt de laatste tijd wel alsof we elke keer wanneer er iets fout gaat resoluut met de vinger naar Elon Musk kunnen wijzen. “AI”, Elon en Twitter, het is een recept voor wanorde recht uit The Anarchist’s Cookbook. Het internet gaat weer terug naar haar roots.

Het nieuws van de vermeende aanslag op het Pentagon ging namelijk niet zomaar het “digital town square” van de hele wereld over. De foto werd gedeeld door meerdere Twitter accounts met een zogenaamde ‘verified badge’. Daardoor werd door velen het nieuws serieus genomen.

Het ‘verified’ icoontje was ooit bedacht door Twitter om een rem te zetten op de massale verspreiding van desinformatie op het platform. Bekende mensen en bedrijven die bij Twitter konden bewijzen dat ze echt de persoon waren die aangaven te zijn, kregen zo’n vinkje. Een random account met een Elon Musk foto en zijn naam zegt Bitcoin weg te geven? Duidelijk Nep. Geverifieerde accounts werden veel gebruikt voor PR en konden dat alleen doen doordat ze duidelijk echt waren te midden van een zee aan oplichters.

Binnen komt Elon Musk, en gelijk ging het fout. Met de komst van Twitter Blue kon iedereen met een paar dollars zo’n vinkje naast de naam krijgen, met als gevolg een zeer vermakelijke chaos. Bedrijven verloren collectief miljarden aan beurswaarde, er dreigden rechtszaken, feest alom. Insuline Fabrikant Eli Lilly kreeg er het hardst van langs. Mogelijk is de verlaging in insuline prijzen van afgelopen maart het gevolg van de Twitter Blue geverifieerde nepberichten.

Nietszeggende blauwe vinkjes

Een blauw vinkje betekent anno 2023 feitelijk dus precies niets meer. Maar de zeitgeist moet dat gegeven nog verwerken, zo blijkt. Geverifieerde Twitteraccounts met misleidende namen die geaffilieerd leken met nieuws outlet Bloomberg Tweette de foto in het rond. Doordat Twitter Blue gebruikers beter zichtbaar zijn op het platform, ook een keuze van Musk, kregen flink veel mensen de foto te zien.

Maar niet alleen willekeurige nepaccounts maakten gebruik van de foto. Russia Today, pers arm van ons allen minst favoriete buurman, Putin, schotelde de foto aan hun miljoenen volgers voor. Russia Today wordt tegenwoordig niet meer als ‘staatsmedia’ gelabeld vanwege, je raadt het al, een kinderachtige wraakactie van Elon.

Beurzen na ‘all-clear’ weer snel omhoog

Zelfs de brandweer moest er dus aan toe komen. Maar toen hun bericht, tezamen met de stemmen van menig tech-expert de ‘Twitter-space’ weer tot kalmte hadden gemaand kwamen de beurzen ook snel weer tot rust. Het is het eerste geval waarin een door “AI” gefabriceerde afbeelding een meetbaar effect had op de werkelijke wereld. De woorden van Geoffrey Hinton blijken al akelig snel profetisch.

Mogelijk was het zelfs een geval van “AI” welke reageerde op “AI”. Op de beurs wordt volop gebruik gemaakt van “AI” software om snel op trends te reageren. Zodoende kan Wallstreet nog meer bloed zuigen door nog minder toe te voegen aan de algemene zaak. Het is dus aannemelijk dat de “AI” bots van Wallstreet investeerders autonoom reageerden op de tendens die werd ingezet na het publiceren van de afbeelding. Wellicht het enige opzicht waarin “AI” de menselijke intelligentie werkelijk weet na te bootsen, paniek zaaien om niets.