AirPods Pro en EarPods krijgen USB-C aansluiting

Het heeft even geduurd, maar Apple is eindelijk overstag. De eigen Lightning aansluitingen zijn passé. Eerder werd al aangekondigd dat de nieuwe iPhones allemaal USB-C aansluitingen zullen hebben. Ook de nieuwe lichting Air- en EarPods zullen nu dus geleverd gaan worden met een oplaadcase die is uitgerust met een USB-C aansluiting.

Apple gaat eindelijk conformeren aan EU wetgeving

Dit nieuwtje werd door Apple bekend gemaakt tijdens het Wonderlust-evenement waar het bedrijf tevens haar nieuwe iPhone lineup toonde. Apple is de soort aansluiting voor verscheidene producten aan het aanpassen om te voldoen aan EU-wetgeving betreffende universele laders.

De EU heeft deze eis opgesteld omdat de hoeveelheid laders in elk huishouden de pan uit aan het reizen was. Een specifieke lader voor elk stuk elektronica hebben is natuurlijk helemaal niet nodig. Tenzij je het grootste bedrijf wil worden in termen van marktaandeel.

iPhone gebruikers kunnen dus straks hun AirPods via een doodnormale USB-C kabel aansluiten op hun iPhone. Bijvoorbeeld om ze op te laden. Dezelfde kabel kan worden gebruikt om je MacBook, iPad en iPhone op te laden.

Alles voor het klantgemak

Apple heeft altijd volgehouden dat het vasthield aan haar Lightning aansluiting om klanten de beste ervaring te kunnen bieden. Toch is het nu overstag. Om de enorme bult aan E-waste, die alsmaar groter wordt, is de EU bereid harder spel te spelen dan Apple waard is.

Er is nog een poging door Apple gedaan om de Europese Commissie te overtuigen dat de overstap van Lightning naar USB-C juist meer e-waste zou veroorzaken, want klanten moeten nieuwe kabels gaan aanschaffen. Dit ondanks het feit dat Apple sowieso een nieuwe lader aanbiedt bij elk product, ongeacht het soort aansluiting.

Apple was natuurlijk al die tijd gewoon hard aan het cashen op de verkoop van alle accessoires die Apple gebruikers nodig hadden. Elk extern product dat aan moet sluiten op een iPhone moet gebruik maken van de Lightning technologie van Apple, en daarvoor moet uiteraard betaald worden. Ook biedt een unieke aansluiting een hoop controle aan Apple. Maar dat alles mogen ze dus uitzwaaien straks. Alle smartphones die in 2025 in de EU worden uitgebracht zullen worden voorzien van USB-C aansluitingen. En dat zal Apple vast wel overleven.