Apple 3 biljoen waard

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te meten. En dus ook om de grootste bedrijven ter wereld te rangschikken. Totale inkomsten, totale winst, bedrijfsmiddelen of de prijs waarvoor bedrijven worden overgekocht. Ik denk dat Apple het liefst kijkt naar de totale beurswaarde. Want voor het eerst in de wereldgeschiedenis sluit een bedrijf de beursdag af met meer dan 3 biljoen dollar in beurswaarde.

Een keer eerder in de buurt

De dag is vrijdag 30 juni. Bij het sluiten van de beurzen was Apple meer dan 3 biljoen dollar waard. Het is niet de eerste keer dat Apple de drie biljoen aan beurswaarde aantikt. Dat gebeurde reeds op 3 januari 2022. Maar dat was enkel tijdens de beursdag. Toen de beurzen sloten stond de teller weer onder de 3 biljoen. Geen enkel ander bedrijf is ooit op dergelijke hoogte gekomen. Apple heeft in totaal 15,7 miljoen aandelen op de markt. Tijdens de beursdag rees de hoogte met meer dan 2 procent naar rond de 194 dollar. Zolang de aandelenprijs boven de 190,73 dollar per aandeel blijft behoudt Apple de 3 biljoen aan beurswaarde.

Al drie dagen lang beëindigt Apple de beursdag met recordwaarden. Al ging het de afgelopen dagen beslist minder rap dan op vrijdag de 30e. Kennelijk heeft de introductie van de Apple Vision Pro eerder deze maand het bedrijf geen parten gespeeld. De introductie werd niet door iedereen als volkomen logisch beschouwd. Ook de meest recente kwartaal inkomsten vielen ontzettend mee. Dat terwijl de verkoop en inkomsten terug liepen.

Een jaar van pieken en dalen

Een 1% stijging van beurswaarde op een enkele dag is geen sinecure. Over het hele jaar genomen worden de cijfers alleen maar indrukwekkender. Dit jaar zag tot dusver een toename van 46%. Dergelijke cijfers vallen in een bredere tendens op de tech markt. Grote techbedrijven weten hun aandelen momenteel goed te verkopen. Mede door de ontwikkelingen op AI gebied zijn de aandelen populair. Investeerders zijn duidelijk overtuigd van de “AI” verkooppraatjes.

Niemand profiteert momenteel meer dan computerhardware producent Nvidea. De aandelen van het bedrijf stegen dit jaar met 181% in waarde. Niet voor niets klaagt Nvidea over de mogelijke sancties die het bedrijf zal moeten dulden van de Amerikaanse overheid. Ook Facebook moederbedrijf Meta ziet de aandelenkoers flink stijgen (137%). Het gaat Apple echter niet constant voor de wind. Begin dit jaar stond de teller nog onder de 2 biljoen. De arme stakkers.