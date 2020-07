Al deze Disney films, inclusief Star Wars, zijn vertraagd

Disney heeft een lijst met films bekendgemaakt die (wederom) met een vertraging te maken krijgen.

Het zijn bittere tijden voor de filmliefhebber. Tenminste, voor de liefhebber die graag naar de bioscoop gaat. Want terwijl Netflix de ene Original na de andere deelt op de streamingdienst, zitten filmmakers die nog een film moeten maken met de handen in het haar. Waaronder Disney en de aankomende films.

Disney heeft een nieuwe lijst bekendgemaakt met films die een vertraging oplopen. Zet je schrap, want de lijst is behoorlijk groot. Ook staan er films tussen die al reeds een vertraging hebben opgelopen. Het heeft alles te maken met het coronavirus en de reisbeperkingen daaromheen. Je kunt een film niet compleet opnemen in een studio. Echter filmen op locatie in het buitenland is op dit moment erg moeilijk, met dit soort vertragingen tot gevolg.

De Disney film Mulan heeft geen nieuwe releasedatum gekregen. De eerste vertraging stond op 21 augustus. Nu staat daar een vraagteken. Het is dus onbekend wanneer de film verschijnt. De vervolgen op op Avatar heeft een jaar vertraging opgelopen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Star Wars trilogie.

Dit betekent dat Avatar 2 is verplaatst naar 16 december 2022, Avatar 3 gaat naar 22 december 2024. Avatar 4 naar 18 december 2026 en Avatar 5 naar 22 december 2028. Zo, ben jij voor de komende 8 jaar op de hoogte van de toekomstige Avatar films. De Star Wars trilogie is vertraagd naar eind 2023, 2025 en 2027.