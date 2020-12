Alle Samsung Galaxy S21 teaser video's gelekt - Apparata

Foto via AndroidPolice

Na alle lekken van de vorige maanden staan de officiële teaser video’s van de gehele Samsung Galaxy S21 serie online.

We weten al zo’n beetje alles van de Samsung Galaxy S21 na talloze lekken. Afgezien van een enkele echte foto hebben we de aankomende vlaggenschepen daarentegen nog niet écht gezien. Ook dat laatste beetje informatie ligt nu op straat, nadat alle teaser video’s van de aankomende Samsung Galaxy S21 online verschenen.

Samsung Galaxy S21 teaser video’s

Na maanden gissen, gokken en sporadisch gluren naar onofficiële renders is het zover; we weten nu echt hoe de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra eruit komen te zien. De onderstaande video’s, als GIF gepubliceerd door AndroidPolice, zijn naar alle waarschijnlijkheid de officiële teasers voor de Galaxy S21-serie.

Daarop is duidelijk te zien hoe Samsung hun driedelige line-up ietsje anders indeelt. Zoals ook al bleek uit de gelekte foto, krijgt de S21+ namelijk dezelfde camera-setup als de standaard S21. Ook het design en de kleur zijn identiek. Het grote verschil (niet zichtbaar op de video) is de schermgrootte. Ook de batterij verschilt van formaat.

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

De grote uitspringer is de Samsung Galaxy S21 Ultra. Zoals uit de teaser blijkt, komt deze in sexy zwarte uitvoering. Ook is het gigantische camera-eiland weer van de partij. In dit geval zou het toestel een 108MP hoofdsensor krijgen. Nog belangrijker, de teaser lijkt de komst van een curved display voor de S21 Ultra te bevestigen. De twee goedkopere modellen hebben een gewoon, plat scherm.

Uit de teaser video’s blijkt dat de Samsung Galaxy S21 en diens grote broers zoals verwacht allemaal 5G ondersteunen. Oh, en naar verluidt krijgen alle toestellen in de serie de gloednieuwe Snapdragon 888 als kers op de taart!

Naar verluidt krijgen we begin januari officieel de bovenstaande beelden te zien, alsmede de bevestigde specs.