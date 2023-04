Alles wat je moet weten over de nieuwe carbon racewielen

In de wereld van het wielrennen zijn carbon racewielen een populaire keuze voor serieuze fietsers die op zoek zijn naar prestatieverbetering en gewichtsbesparing. Carbon racewielen zijn gemaakt van lichtgewicht en stijf carbon materiaal, waardoor ze sneller kunnen accelereren, betere aerodynamische prestaties leveren en een meer responsieve handling bieden. Fabrikanten blijven innoveren en nieuwe carbon racewielen uitbrengen om te voldoen aan de steeds evoluerende eisen van wielrenners. In dit artikel lees je meer over de meest recent uitgebrachte carbon racewielen.

Hoe worden carbon wielen gemaakt?

Het proces begint met het snijden van carbonvezel doeken in de gewenste vormen. Deze worden vervolgens in een mal geplaatst en geïmpregneerd met epoxyhars. Na uitharding wordt de mal verwijderd en wordt het wiel nauwkeurig bewerkt om de juiste markering van de velgen en spaakgaten te creëren. Vervolgens wordt het wiel onderworpen aan strenge kwaliteitstesten om de sterkte en duurzaamheid te waarborgen. Ten slotte worden de naven, spaken en velgstrips geïnstalleerd. Het wiel is nu klaar om gebruikt te worden op de weg.

Waar moet je op letten bij de aanschaf van carbon wielen?

Bij het kopen van carbon racewielen zijn er enkele belangrijke factoren om in gedachten te houden. Ten eerste is het essentieel om te letten op het gewicht van de wielset en de aerodynamica en stijfheid, omdat deze de prestaties van de fiets beïnvloeden. Ten tweede is de velghoogte van belang. Hogere velgen zijn doorgaans aerodynamischer, maar kunnen meer gewicht kunnen toevoegen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de remkwaliteit en de bandbreedte. Tot slot moet je rekening houden met je eigen rijstijl, het terrein waarop je rijdt en je budget.

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in carbon wielen?

De carbon wielen worden met behulp van nieuwe innovaties steeds gebruiksvriendelijker. Zo is er bijvoorbeeld de toepassing van bredere velgen. Traditioneel werden racefiets wielen geleverd met smalle velgen. Tegenwoordig introduceren steeds meer fabrikanten bredere velgen om de prestaties te verbeteren. Deze bredere velgen bieden een grotere interne velgbreedte, wat resulteert in een betere ondersteuning van bredere banden. Met een betere grip, comfort en stabiliteit, vooral bij hogere snelheden als resultaat. Bovendien kunnen bredere velgen de luchtstroom rond de banden verbeteren, waardoor de aerodynamische prestaties van het wielenset worden geoptimaliseerd.

Nog een interessante innovatie is de integratie van rem oppervlakken in carbon velgen. Van origine werden carbon wielen geleverd met aluminium remranden om de remprestaties te verbeteren. De carbonvelgen waren immers minder efficiënt waren bij het remmen. Recente optimalisaties maakte het mogelijk carbon velgen te integreren met remoppervlakken. Het gebruik van aluminium remranden werden hiermee overbodig gemaakt.

En last but not least zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en productiemethoden. Veel fabrikanten zijn bezig met het ontwikkelen van carbon wielen met een verminderde milieu-impact. Minder negatieve gevolgen op het milieu worden gerealiseerd door gebruik te maken van duurzamere materialen, productieprocessen toe te voegen die minder energie en water verbruiken, en het verminderen van afval en uitstoot tijdens de productie.

Wat is het verschil tussen carbon en aluminium wielen?

De keuze tussen carbon wielen en aluminium wielen is een veelbesproken onderwerp onder wielrenners en mountainbikers. Carbon wielen zijn bekend om hun lichte gewicht en stijfheid, terwijl aluminium wielen worden geprezen om hun duurzaamheid en betaalbaarheid. Carbon wielen bieden verbeterde aerodynamica en betere prestaties bij hoge snelheden. Aluminium wielen zijn daarentegen beter bestand tegen stoten en impact. Beide materialen hebben hun voor- en nadelen, afhankelijk van je gebruik en je eigen voorkeur voor materiaal.

Kortom, carbon wielen zijn ideaal voor wie op zoek is naar topprestaties en bereid is te investeren. De aluminium wielen zijn vaak een meer betaalbare optie.

Wat zijn de nieuwste carbon wielen op de markt?

Ben je benieuwd naar de carbon wielen die onlangs op de markt zijn gekomen? Hieronder lees je meer over de carbon wielen van Zipp en EVNE.

Zipp 454 NSW Carbon Disc Brake Wheelset

De Zipp 454 NSW Carbon Disc Brake Wheelset is een racewiel, ontworpen met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) om de aerodynamica te optimaliseren. Het beschikt over een uniek velgprofiel met een afwisseling van zaagtandachtige golven. Dit profiel zorgt voor verbeterde stabiliteit en remprestaties. Met name als je meer snelheid maakt.

Het wielset van Zipp is ook uitgerust met de zogeheten Zipp’s Cognition naaf. Dit is een innovatief vrijloopsysteem dat de wrijving vermindert en de efficiëntie van de aandrijflijn verbetert. Dankzij het systeem wordt een soepelere en snellere rit mogelijk, met minder energieverlies. De banden zijn geschikt voor schijfremmen en heeft een tubeless-ready velgbed. Je schaft de Zipp 454 NSW Carbon Disc Brake Wheelset aan voor plusminnus 3000 euro.

ENVE SES 5.6 Disc Carbon Wheelset

De ENVE SES 5.6 Disc Carbon Wheelset is een veelzijdig racewiel dat zowel geschikt is voor klimmen als voor vlakke wegen. De velghoogte bedraagt 50 mm voor en 60 mm achter. Het wiel is ontworpen voor schijfremmen en heeft een brede velgbreedte van 21 mm intern, wat zorgt voor een betere bandenondersteuning en grip in bochten. Daarnaast zorgen ook de schijfremmen van deze wielset voor krachtige remprestaties en betrouwbare remkracht onder alle omstandigheden.

Je hoeft niet bang te zijn tijdens je fietstocht aangezien de wielen tubeless-ready zijn. Deze term betekent dat je minder kans hebt op een lekke band plus dat je ook zonder binnenbanden kunt rijden. Je schaft ENVE SES 5.6 Disc Carbon Wheelset aan bij ‘bikester.nl’ voor iets minder dan 3000 euro.

Met voortdurende verbeteringen in materialen, productieprocessen en ontwerptechnieken, blijven carbon wielen zich ontwikkelen. Verwacht wordt dat dit type wiel alsmaar toeneemt in populariteit bij fietsers op alle niveaus.