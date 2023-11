Alphabet heeft plannen voor investering van 2 miljard in Anthropic

Het ontwikkelen en onderhouden van de complexe rekenmodellen die wij kennen als generatieve “AI”, is buitengewoon duur. Zonder enorme externe investeringen is geen enkele ontwikkelaar van “AI” in staat de lichten aan te houden. Zo zou het draaien van ChatGPT OpenAI elke dag 700.000,- dollar kosten. Daarom liggen “AI” ontwikkelaars permanent aan het infuus bij de grote techbedrijven. Zo ook “AI” startup Anthropic. Het bedrijf ontving eerder al 300 miljoen dollar van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Als de berichten kloppen, dan is Alphabet van plan weer de portemonnee te trekken. Ditmaal zou het gaan om 2 miljard dollar.

Alphabet levert grote investeren

Zowel Bloomberg als The Wall Street Journal rapporteren dat Alphabet binnenkort in één keer met 500 miljoen dollar over de brug zal komen. De resterende 1,5 miljard volgt dan in een niet tijdsbestek van anderhalf jaar. Google gooide het eerde al op een akkoordje met Anthropic betreffende het gebruik van de Google clouddiensten. Clouddiensten zoals Google en Amazon aanbieden zijn onmisbaar voor het draaien van generatieve “AI.” Het geld zal, naast het draaiende houden van chatbot Claude 2, naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk worden geïnvesteerd in diens opvolger, Claude-Next.

Krijgt Alphabet haar geld terug?

Twee miljard is een absurd hoog bedrag voor gewone stervelingen zoals jij en ik. Maar een bedrijf als Alphabet kan het missen, en dat is maar goed ook want de kans is groot dat het bedrijf het geld nooit terug gaat zien. De toepassingsmogelijkheden voor “AI” zijn, zoals standaard het geval bij elke tech hype, enorm overdreven. Om geld van investeerders binnen te harken beloven tech CEO’s de wereld, maar nu moeten ze gaan leveren.

En dat lukt eigenlijk maar zelden. Vorig jaar zouden NFT’s de wereld onherroepelijk gaan veranderen, maar stierven een miezerige dood. Crypto heeft veel meer toepassingen dan de er op gebaseerde NFT’s, maar ook crypto is vooralsnog niet de beloofde finance revolutie. De hype rondom “AI” lijkt precies het gebruikelijke traject te volgen. Toepassingen zijn er zeker voor “AI,” maar het is maar de vraag of die toepassingen de haast obscene miljardeninvesteringen waard zijn. Analisten voorspellen dan ook dat de hype rondom “AI” volgend jaar in zal storten.