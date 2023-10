Analisten voorspellen koude douche voor generatieve AI hype in 2024

Voor een technologie die naar verluidt elk facet van onze levens gaat veranderen, heeft generatieve kunstmatige “intelligentie” nogal wat hordes te overkomen. “AI” is niet consistent, is getraind met (waarschijnlijk onrechtmatig) gebruik van andermans intellectuele eigendommen en is per slot van rekening ook nog eens bizar duur om draaiende te houden. Volgens een nieuw rapport van de analisten van firma CCS zullen we volgend jaar dan ook een stuk minder horen over generatieve “AI.” Leggen we alvast wedjes over welke technologie in 2024 onze levens, maar eigenlijk alleen de bankrekeningen van investeerders, gaat veranderen?

Toepassingen voor “AI” willens en wetens overdreven

De hype is dood, lang leve de hype! Dat de toepassingen voor generatieve “AI” enorm zijn overdreven, is geen verrassing. De tech industrie draait op hype. Om de illusie van eeuwigdurende groei in stand te houden, zie je dergelijk gedrag in elke sector. Toch staat erom bekend. Vorig jaar zagen we hetzelfde gebeuren met NFT’s, daarvoor met crypto.

Dat wil niet zeggen dat dergelijke technologieën per definitie geen toepassingen kennen. Het internet en de smartphone zijn uitvindingen met daadwerkelijk een enorme voetafdruk. Niet voor niets zijn bedrijven die vroeg instapten in deze technologieën nu enorme spelers in de markt. Omdat iedereen “the big kahuna” wil binnen halen is het maar zelden genoeg om gewoon een goed rendement te kunnen bieden op een investering. Het moet altijd groter zijn dan wat er voor kwam. Dat lukt maar zelden.

Wat we dit jaar hebben meegemaakt met “AI” past perfect in deze mal. Complexe voorspellende rekenmodellen hebben toepassingen, maar ze zijn niet universeel inzetbaar. Om maximaal te cashen is dat wel beloofd. Nu moet er iets worden waargemaakt van die beloftes, en dan blijkt: dat kan helaas niet. En dus sterft de hype. Technologieën kunnen na het klappen van de hype bubbel zeker blijven bestaan. Vaak wordt er, nadat de verwachtingen flink zijn bijgesteld, een doorstart gemaakt. Soms sterft een technologie gewoon.

Koude douche in 2024

De hype rondom generatieve “AI” is tanende, dat is evident een feit. Deze zomer zag je de “AI” headlines overal te zien. Niet lang daarna volgde de kritiek, gevolgd door stilte. “AI” is op weg naar de afgrond van de hype cycle. Wetgeving is de gebeurtenissen aan het front aan het inhalen, waardoor de technologie minder aantrekkelijk wordt voor investeerders. Gecombineerd met de idiote kosten die “AI” met zich meebrengt, is het risico op verlies duidelijk te groot.

De analisten van CSS zien nog steeds potentie in “AI.” Wel is de hype rondom “AI” duidelijk zo groot geweest dat deze populariteit een obstakel is gaan vormen voor het op de markt brengen van de technologie. “AI” is alom gepresenteerd als een opmaat naar AGI, Artificial General Intelligence. In de huidige vorm kan “AI” op basis van een enorme hoop data patronen in die data repliceren. Zodoende kan “AI” generatief zijn door tekst te schrijven en door beelden te genereren, of kan het patronen vinden in medische data die kunnen duiden op bepaalde ziektes.

Maar dat is nog een heel eind weg. Een AGI moet in feite alles kunnen wat een mens ook geleerd kan worden. Ondanks dat deze twee zaken mijlenver uit elkaar liggen, noemen we ze beide “AI.” Dat wekt de suggestie dat ze op hetzelfde spectrum liggen. Dat valt echter nog maar te bezien. Er is geen duidelijk pad van de huidige “AI” modellen naar een AGI, en het is maar zeer de vraag of die er is. Maar door de suggestie te wekken dat we langzaam naar AGI toewerken, bewandelen wetgevers en investeerders een verward pad. Deze onrealistische verwachtingen zitten daadwerkelijke vooruitgang keihard in de weg.

Een weg omhoog?

De hype is dus stervende, maar wat gebeurt er nadat het dieptepunt is bereikt? “AI” is geen NFT. Die laatste werd direct door iedereen met verstand van zaken aangeduid als tulpenmanie in zijn puurste vorm. “AI” daarentegen heeft daadwerkelijk toepassingen. Of die toepassingen ontwikkeld gaan worden is lastig te zeggen. Wanneer de verwachtingen zijn bijgesteld is er nog steeds geld nodig, veel geld. Gaan de grote bedrijven hun verliezen nemen en de stekker eruit trekken, of gaan we door? De tijd zal het leren.

Met voldoende toezicht kan een “AI” in de toekomst zeker een hoop taken overnemen van mensenhanden. Echter dient er met deze mogelijkheid wel verantwoord omgegaan te worden. Idealiter zorgt “AI” ervoor dat mensen zich vervolgens met meer nuttige zaken bezig kunnen gaan houden. Maar wetende hoe ons huidige economische systeem werkt, is het evengoed mogelijk dat de mensen wiens banen (deels) overgenomen worden door “AI” simpelweg bij het oud vuil worden gezet.

Er is anno 2023 niemand meer die overtuigend kan beargumenteren dat de industriële revolutie (er even vanuit gaande dat we ons er niet mee om zeep hebben geholpen) een slechte zaak was. Maar dat is ondanks de vele arbeiderslevens die er voor zijn opgeofferd. Mocht “AI” toch nog een soortement revolutie teweeg brengen, dan is het te hopen dat we op dit gebied ons lesje hebben geleerd.