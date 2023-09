The Usual Suspects in Washington voor bespreken “AI” wetgeving

Tijdens een drie uur durende senaatszitting heeft het gebruikelijke clubje aan tech CEO’s wederom het punt dat het ontwikkelen van “AI” zonder een soort van ethisch kader wellicht onverantwoord is. “Er is een kans, meer dan nul, dat AI ons allemaal om zeep gaat helpen.” Stelde Elon Musk na afloop tegenover journalisten. “De consequenties wanneer we het fout hebben rondom AI zijn ernstig.”

Het was de eerste van negen zittingen met als gezamenlijk doel het opstellen van een kader voor wetgeving die de “AI” industrie moet gaan reguleren. Naast zo’n 60 senatoren, passeerden onder andere Jensen Huang (CEO Nvidea), Sundar Pichai (CEO Google) en Mark Zuckerberg (CEO Meta) de revue. Allemaal staken ze hun hand op bij ja, toen de vraag werd gesteld of de federale overheid moet gaan toezien dat de ontwikkelingen rondom “AI” niet uit de hand gaan lopen.

“Maar ook vooral blijven investeren”

Maar uiteraard gaat het de CEO’s niet om het plaatsen van beperkingen op hun activiteiten voor de betering van de maatschappij. Het doel van het instellen van nieuwe wetgeving moet vooral dienen om het investeringsklimaat van vertrouwen te voorzien. Volgens een niet nader genoemde aanwezige tijdens de zitting moet er worden opgeroepen “tientallen miljarden te investeren” om het potentieel van “AI” waar te maken.

Chuck Schumer, democratische meerderheidsleider van de senaat, somde het als volgt op: “Je wil de voordelen maximaliseren en de potentiële schade minimaliseren. Dat is in deze onze taak.” En daar zijn de tech CEO’s het roerend mee eens. Want hoewel ze het allemaal eens zijn dat het ontwikkelen van “AI” gevaar met zich meebrengt, zijn ze geen van allen daadwerkelijk bereid op de rem te trappen. Want dan zouden ze natuurlijk geld mislopen.

Geen moeilijke vragen stellen

Naast wetgevers en tech CEO’s kwamen ook de nodige vakbondsleiders en activisten aan het woord. Deze uitten hun zorgen over de gevolgen van “AI” voor de banenmarkt. Ook werd de vraag gesteld of de huidige commissie rekening houdt met de gevolgen voor sociale minderheden. Maar echt tot het stellen van moeilijke vragen kwam het niet. Of er bijvoorbeeld een nieuwe overheidsinstantie in het leven geroepen moet worden om op al deze nieuwe wetgeving toe te zien, werd niet gevraagd.

Prioriteit werd vooral gegeven aan de noodzaak om federale investeringen op te schroeven en het promoten van immigratie door kennismigranten. Vanuit het wetgevend perspectief lijkt men zich vooral bewust van de mogelijke gevolgen voor de staatsveiligheid.

Maar Schumer benadrukt vooral de nieuwigheid van de situatie. Hij noemt “AI” een dermate nieuwe ontwikkeling wat we eigenlijk vanaf nul beginnen wat betreft wetgeving. “AI is anders dan alles wat het Congres tot nu toe mee te doen heeft gehad.” Hij geeft aan dat het geen gebruikelijk onderwerp is dat makkelijk in categorieën als arbeid, zorg of defensie te vatten is. “Zelfs de experts weten niet welke vragen wetgevers moeten stellen.”