Amazon Astro: elektronisch huisdier of bewakingsrobot?

De Amazon Astro is voorlopig alleen in de VS te verkrijgen.

Is de Amazon Astro handig? Een opmerkelijke robot is het zeker. We gaan hier kijken wat je ermee kunt.

Wat is de Amazon Astro?

Robots, ze zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook in het dagelijks leven duiken ze steeds meer op. Mooi voorbeeld is de Amazon Astro. Deze robot van ongeveer een halve meter hoog rijdt voortdurend rond in je huis.

Bij de eerste ronde verkent de robot waar hij kan komen en waar niet. Zo wordt voorkomen dat de robot bijvoorbeeld van de trap af valt. Want met zijn twee grote wielen kan hij alleen gelijkvloers rondrijden. Verder is de robot uitgerust met een scherm, sensoren en een handig plateau waar je dingen op kan zetten.

Zo kan je bijvoorbeeld kleine dingen naar iemand anders laten brengen. Helaas, of gelukkig, kan de robot niet de koelkast opmaken en er een blikje bier uithalen zodat de hopeloze bankaardappels toch zelf in de benen zullen moeten.

Huisrobot en bewakingsrobot

Door Amazon wordt deze robot verkocht als een huisrobot. De robot is vooral handig voor gelijkvloerse woningen, omdat hij geen trappen kan beklimmen. Omdat de robot voortdurend rondrijdt, kan hij het huis in de gaten houden en kijken of er wat mis is. Dus het heeft ook enkele eigenschappen van een bewakingsrobot. Ook is de robot in staat om te koppelen met het domoticasysteem in je huis. De omstreden Ring camera, ook van Amazon, kan bijvoorbeeld zijn beeld projecteren op het scherm van de Amazon Astro.

Ben je veel van huis? Dan is deze robot erg nuttig om te kijken of alles safe is, want je kan gewoon via je smartphone de opdracht geven om ergens in je huis heen te rijden en te kijken wat er aan de hand is.

De huisrobot van binnen. bron Amazon

Amazon Astro meer dan een rijdende Alexa?

Door critici wordt de Amazon Astro daarom een rijdende Alexa genoemd. Erg veel kan je er inderdaad niet mee, behalve bijvoorbeeld een blikje mee transporteren, een selfie maken, het huis mee inspecteren of een muziekje af te laten spelen.

Maar een leuk apparaat is het wel. Al is het nut natuurlijk beperkt, en voor de $1500 die het apparaat opbrengen moet, verwacht je wel wat meer dan deze op zich grappige gadget. De verkrijgbaarheid is op dit moment overigens beperkt tot de 50 deelstaten van de VS.

Stap in de goede richting naar een volwaardige huisrobot

Dat gezegd hebbende het is wel een stap in de goede richting. Waarschijnlijk zullen de opvolgers van deze huisrobot veel meer kunnen en daarmee ook interessanter worden voor wie op zoek is naar meer dan alleen een leuk speeltje.