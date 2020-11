Amazon lanceert Prime Video Channels in Nederland - Apparata

Foto @Amazon

Amazon lanceert iets ‘nieuws’, Amazon Prime Video Channels waarmee je voor een vast bedrag per maand individuele zenders koopt.

Amazon speelt al langer mee in het era van streaming met hun Netflix-concurrent Amazon Prime. Nu lanceert het Amerikaanse bedrijf daarentegen een service die eigenlijk helemaal niet meer relevant is door de reeds beschreven ontwikkeling. Met Amazon Prime Video Channels betaal je nu ook in Nederland namelijk maandelijks voor individuele TV zenders.

Amazon lanceert Prime Video Channels

Naast Amazon Prime kun je vanaf nu ook in Nederland Video Channels kopen. De webshop en streamingdienst biedt de service al langer aan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Voor een vast bedrag per maand ontvang je met de diens nu ook in Nederland gespecialiseerde individuele zenders. De bekendste mogelijke toevoeging aan je TV-abonnement is Film1, maar je kunt ook kiezen uit MGM (James Bond), Noggin by NickJR (Nickelodeon spin-off) en Crime+ Investigation Play.

Het verschilt per kanaal hoeveel je per maand moet bijbetalen. En die prijzen kunnen best wel oplopen. Film1 kost bijvoorbeeld €5 per maand, FEAR kost 3,99 per maand en Reality on Demand gaat voor €5,99 over de virtuele toonbank. De abonnementen zijn maandelijks opzegbaar en voor alle zenders geldt een gratis proefperiode van 30 dagen.

Minder voor meer

Het concept van Amazon zal ongetwijfeld voor een zekere doelgroep zeer aantrekkelijk zijn. In de Verenigde Staten biedt het bedrijf bijvoorbeeld 150 verschillende zenders aan. Maar het lijkt tevens een beetje een vreemde stap terug, om van een webwinkel naar streaming over te stappen, om vervolgens weer terug te gaan naar betaalzenders.

Uiteraard is een streamingdienst niets anders dan een betaalzender. Maar waar Amazon Prime talloze films en series aanbiedt voor €2,99 per maand, kies je op Amazon Prime Video Channels één uitzonderlijk specifieke zender voor tenminste net zoveel geld. Film1 begrijp ik nog wel, want daar check je ontzettend veel films, maar wie zit er te wachten op FEAR, waar je alleen maar horror kunt checken?

Hoe dan ook, Amazon lanceert Prime Video Channels in Nederland. Er zullen ongetwijfeld niche liefhebbers kunnen genieten van de nieuwe niche zenders.

