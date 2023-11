Amazon Prime wordt duurder

Amazon doet dit jaar het omgekeerde van cadeautjes uitdelen. Mensen met een Amazon Prime abonnement zullen vanaf 12 december een hoger bedrag gaan zien op hun afschriften. Waar de dienst eerst 2,99 euro per maand kostte, gaat dat nu 4,99 euro per maand worden.

Automatische prijsverhoging bij verlenging abonnement

Laat je je Prime abonnement doorlopen na 12 december, dan wordt de prijs automatisch verhoogd. Amazon poogt abonnees voor lange tijd vast te houden door een jaarabonnement aan te bieden. Bij dit abonnement betaal je “maar” 49,99 euro. Je krijgt dus als het ware twee maanden cadeau. Toch ben je met een jaarabonnement nog altijd flink duurder uit dan voorheen.

In een reactie tegen Nu.nl zegt Amazon dat de prijsverhoging enkel is bedoeld om “te kunnen blijven investeren om Amazon Prime nog waardevoller te maken voor onze leden.”

Amazon wil weer naar de zwarte cijfers

Naar alle waarschijnlijkheid heeft de prijsverhoging iets te maken met het zware jaar dat Amazon heeft. Afgelopen februari gaf het bedrijf toe dat het voor het eerst sinds 2014 geen winst had gemaakt. Dat staat in groot contrast met de voorgaande jaren waarin Amazon, vooral dankzij de pandemie, enorme winsten binnen wist te slepen.

Amazon ging het afgelopen jaar 2.7 miljard het rood in. Dat kwam voornamelijk door de aanschaf van 20% van de aandelen van Amerikaanse automaker Rivian. De waarde van het bedrijf deed vervolgens een snoekduik, wat een flinke knauw betekende voor de beurs van Amazon.

Specifiek binnen de streaming afdeling van Amazon Prime gaat het ook slecht. Bezos en Co. dachten met de introductie van hun Lord of the Rings serie, The Rings of Power, flink abonnees binnen te halen. Naar verluidt investeerde Amazon bijna een miljard dollar in het ontwikkelen van de serie, een ongekend hoog bedrag. Toch werd de serie een enorme flop. Het overgrote merendeel van de kijkers haakte af, een stortvloed aan betalende abonnees bleef uit. En dus moet er flink aan de weg worden getimmerd om die verliezen goed te maken. Een prijsverhoging is kennelijk het beste wat Saruman, ik bedoel bezos, kon toveren.