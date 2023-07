Nieuwe miljoenenboete voor Tech-giganten: Apple en Amazon beperkten de competitie

De Spaanse mededingingsautoriteit heeft Amazon en Apple schuldig bevonden aan samenzwering, met als doel het beperken van de mogelijkheden voor concurrenten. De twee bedrijven hebben op 31 oktober 2018 een tweetal contracten getekend waarin Amazon de status van goedgekeurde Apple dealer kreeg. Onderdeel van de deal waren een aantal clausules die de markt voor elektronische apparaten in Spanje effectief dichttimmerden.

Meer dan 90% van Apple verkopers geblokkeerd

De deal beperkte zonder enige logica wie er Apple producten kon verkopen op het platform. Meer dan 90% van de verkopers die voor de deal Apple producten verkochten op de Spaanse Amazon pagina , werden ineens geblokkeerd. Het beperkte ook het buitenlands aanbod waar Spaanse Amazon gebruikers zich tot konden wenden.

Ook beperkte de deal de mate waarop concurrenten hun Apple producten konden adverteren op Amazon. Nadat de deal in werking trad rezen de prijzen voor Apple producten op de Spaanse Amazon de pan uit.

Amazon van geen kwaad bewust

Uiteraard vindt Amazon het allemaal een beetje overtrokken. In een statement liet een woordvoerder van het bedrijf weten dat Amazon absoluut geen baat kan hebben gehad bij het uitsluiten van de concurrentie. “We verwerpen de suggestie van de CNMC (de Spaanse mededingingsautoriteit) dat Amazon baat heeft bij het uitsluiten van verkopers op ons platform. Ons businessmodel draait tenslotte precies op het succes van bedrijven die producten verkopen op Amazon.” Dat Amazon zelf ook verkoopt op het eigen platform en daarmee meer verdient dan bij de verkopen van derden is uiteraard randzakelijk.

De woordvoerder voegde toe aan het statement dat klanten van Amazon zeker baat hebben gehad bij de deal. Het aantal kortingen op iPads en iPhones nam immers toe. Volgens Apple was de deal met Amazon vooral gericht op het terugdringen van het aantal illegale kopieën die werden verkocht op het platform. Het bedrijf geeft aan dat het eerder veel geld kwijt was aan het stoppen van dergelijke verkopen. Honderdduizenden verzoeken zijn verstuurd om de verkoop van illegale kopieën te stoppen.

Niet de eerste keer

De Spaanse mededingingsautoriteit heeft Apple een boete opgelegd van 143.6 miljoen euro. Amazon moet 50.5 miljoen ophoesten. Beide bedrijven vechten het besluit uiteraard aan. Bij een soortgelijke zaak in Italië bleek dat succesvol. De Italiaanse mededingingsautoriteit had beide bedrijven een boete van tezamen meer dan 200 miljoen euro opgelegd.

De autoriteit meende dat de bedrijven een illegale deal hadden gesloten om de concurrentie rondom de verkoop van Apple en Beats producten te verstoren. Maar het Italiaanse administratieve hof veegde het vonnis van de mededingingsautoriteit dus van tafel.

Ook in de Verenigde Staten loopt nog een zaak tegen de beide bedrijven. Een federale rechter in Seattle sprak vorige maand uit dat Amazon en Apple een rechtszaak tegemoet gaan zien. Dit keer is de aanklacht dat beide bedrijven samenzwoeren om de prijzen van iPads en iPhones op Amazon kunstmatig op te hogen.

Big Tech op de pijnbank

De miljoenenboetes vliegen de tech giganten om de oren de laatste tijd. Mededingingsautoriteiten en privacywaakhonden zitten de jongens van Silicon Valley op de hielen. In 2021 kreeg Amazon een gigantische boete van bijna 750 miljoen euro om de oren voor het overtreden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook hier betrof het een geval waarin Amazon de eigen concurrentiepositie ten koste van derden had verbeterd op het eigen platform. Amazon zou gegevens van derde partijen die op de site hun zaken deden tegen hen hebben gebruikt.

Apple, een bedrijf dat inmiddels 3 biljoen dollar waard is, lijkt ook niet vies te zijn van een beetje valsspelen. Wederom is het de Italiaanse mededingingsautoriteit die het bedrijf op de vingers tikt. Apple zou derde partijen die zaken doen op de App store (van Apple) aan een strikter privacybeleid houden dan zichzelf. Maar wanneer je een bedrijf met 3 biljoen aan marktwaarde bent, sta je denk ik niet te kijken van een paar miljoen aan je broek. Het is dan ook maar zeer de vraag in hoeverre dergelijke boetes zulke grote bedrijven afschrikt.