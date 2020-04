Amazon’s eigen game laat nog even op zich wachten

Amazon's veelbelovende World of Warcraft-achtige game komt voorlopig nog niet uit.





Amazon is al een tijdje aan het werken aan een gloednieuwe eigen game in de geest van World of Warcraft. Het gaat om New World, een prachtige MMORPG die fantasy in een geheel jasje moet steken. Maar zoals we nu ondertussen wel gewend zijn, gooit corona weer roet in het eten. Fans die wachten op een nieuwe WoW zullen wat langer moeten wachten op New World.

New World zou in eerste instantie in mei uitkomen, maar op het laatste moment laat de ontwikkelaar onder de vlag van Amazon nu in een blogpost weten dat dat niet gaat lukken. In plaats daarvan is de game opgeschoven naar 25 augustus 2020.

De ontwikkelaar laat het volgende weten: “We weten dat jullie uitkijken naar de launch van New World en we kijken uit om het met jullie te delen. Maar op dit moment heeft de gezondheid en veiligheid van ons team prioriteit nummer één.”

In het bijbehorende filmpje zegt een van de ontwikkelaars dat het maken van games een zeer toegewijd en technisch proces is waar effectief contact essentieel is. En als je inderdaad alles via Skype zou moeten doen, dan kost het doorgaans heel wat extra tijd om een boodschap over te brengen. De helft van de tijd zeg je immers ‘hoor je mij nog?!’

De gigantische webshop (die nu in Nederland beschikbaar is) werkt aan allerlei projecten die niets met de virtuele winkel te maken hebben. Uiteraard heeft Jeff Bezos’ goudmijn een eigen streamingdienst met onder andere een goedbekeken Star Trek-spinoff. Ook werkt het Amerikaanse bedrijf met de rechten op The Lord of the Rings aan een nieuwe serie én een nieuwe game in Tolkien’s universum.