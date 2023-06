Amerikaans bedrijf Clearview verzamelt foto’s van gezichten zonder toestemming

Clearview is een bedrijf uit de US dat miljarden foto’s van gezichten opslaat in een database. Het gaat om het portret van mensen van over de hele wereld, inclusief mensen uit Nederland. Het Amerikaanse bedrijf levert AI-software aan bedrijven, universiteiten, wetshandhavers en particulieren. De gezichtendatabase van dit bedrijf zetten gezichtsherkenning in om de identiteit van een persoon te achterhalen. Nu blijkt het dat ook vele Nederlanders zijn terug te vinden in de datebase van Clearview. Reden genoeg voor de Autoriteit Persoonsgegevens hier onderzoek naar te doen.

Hoe zit het met persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt zich bezig met privacy in de digitale wereld. Het is eigenlijk een toezichthouder die zich hard maakt om de persoonsgegevens en autonomie van mensen te beschermen. Sinds 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Dit wordt de De Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd, ook wel bekend onder de afkorting AVG. Deze wet maakt organisaties verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op de juiste manier. Kortom, dankzij deze privacywetgeving worden mensen te beschermd.

Het onderzoek naar Clearview

Ondanks dat Clearview geen Nederlands bedrijf is en officieel buiten de AVG-wetgeving valt, wordt er toch formeel onderzoek gedaan naar het bedrijf. De gezichten van Nederlandsers en overige Europeanen worden zomaar van het internet gehaald en dat gaat tegen de AVG in. De privacywet kan hier dus net zo goed van toepassing zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een onderzoek gestart en noemt het een serieuze kwestie. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke mogelijke overtredingen ze zich richten.

Eerdere onderzoeken

Dat het Amerikaanse bedrijf Clearview onder vuur ligt, is niet nieuw. Zo zijn er al vier andere Europese privacytoezichthouders die het bedrijf beschuldigd hebben. In 2022 hebben zowel de toezichthouders van Frankrijk, Italië en Griekenland het bedrijf de opdracht gegeven om de foto’s van burgers te verwijderen. Ze mochten deze niet opnieuw verzamelen. Daarbij moest er een boete van 20 miljoen euro worden betaald per land. Met een totale boete van 60 miljoen zou je denken dat Clearview wel oppast met het verzamelen van beelden. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Het bedrijf heeft nooit kunnen bevestigen aan Frankrijk dat de portretten van de Fransen zijn verwijderd. Hier heeft de Franse toezichthouder gelijk op gereageerd met een extra boete van 5,2 miljoen.

Gebruikt Clearview onze gezichten?

Waar het voorheen makkelijk was om hier antwoord op te krijgen, is dat nu bijna geen mogelijkheid meer. In het verleden was het nog mogelijk om foto’s van je eigen gezicht op de vragen bij Clearview. Het bedrijf kon schijnbaar precies zien welke foto’s op welke websites zijn gebruikt. Je profielfoto op LinkedIn en Facebook: ze staan wellicht in de database. Tegenwoordig krijg je niet meer zo snel antwoord van Clearview en dus is het lastig te achterhalen. De database wordt gebruikt door politiediensten, die deze gebruiken om de identiteit van mensen te achterhalen wanneer dit nodig is. In de VS is dit vaker fout gegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere onschuldige mensen opgepakt. Het is geen waterdicht systeem en het is raar om te bedenken dat jouw identiteit in zekere zin van je afgepakt wordt.

Hopelijk kan onze Nederlandse toezichthouder hier iets aan doen in het onderzoek naar Clearview, ter bescherming van onze privacy.

