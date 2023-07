Amerikaanse luchtvaartautoriteit certificeert prototype vliegende auto

We lopen lichtelijk achter op schema. Volgens het beeld dat Back to the Future II van 2015 schetste, hadden we nu al acht jaar lang tot onze ellebogen in de vliegende auto’s, hoverboards en drones moeten staan. Eigenlijk is alleen die laatste een beetje waarheid geworden, en dan ook nog eens op voorspelbaar deprimerende wijze.

De vliegende personenauto is misschien wel het meest kenmerkende futuristische concept dat we kennen. Ondanks dat er vele bedrijven aan timmeren staat er (of zweeft er) nog bij nagenoeg niemand een vliegende auto voor de deur. Maar deze week voegde zich weer een start up bij de dappere pioniers die daar verandering in proberen te brengen.

Luchtwaardig, maar in beperkte mate

Dat staat er min of meer op de licentie die de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aan de Californische start up Alef Automotive verschaft heeft. In principe komt het erop neer dat Alef met hun prototype mag gaan vliegen, maar alleen voor research and development en presentaties. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Wat wel erg bijzonder is, is dat het ditmaal een volledig elektrisch prototype betreft.

Jawel, er zijn natuurlijk meerdere prototypes die met niets anders dan elektriciteit als krachtbron het luchtruim proberen te veroveren. Maar het prototype van Alef moet dus ook gewoon gaan functioneren als personenauto. Uiteindelijk moet het prototype twee personen 320 km over land kunnen vervoeren en ruim 175 km door de lucht. Wel geeft Alef aan dat het over land als “low speed vehicle” zal worden aangeduid. Een lagesnelheidsauto dus. En dat is geen leugen. De auto zal slechts 42 kilometer per uur kunnen rijden op een verharde weg. Volgens Alef is dat echter geen enkel probleem. De lage snelheid is perfect voor korte afstanden. Over langere afstanden gaat het uiteindelijke voertuig uiteraard vliegen.

De FAA is in ieder geval nog niet onder de indruk. Het is volgens hen zeker niet de eerste keer dat ze een elektrisch VTOL (Verticaal opstijgen en landen) vliegtuig dusdanig certificeren. Maar dat is misschien een beetje flauw van de FAA, want zij kijken wellicht alleen naar het vliegtuig gedeelte. Het Alef concept lijkt in automodus echt op een auto, en niet op een vliegtuig met onhandig grote wielen of een stel helicopterpoten. Dat is volgens mij zeker wel een nieuwtje.

Sneller forenzen, in ieder geval voorlopig

Alef timmer niet voor de lol aan de vliegende weg. Het concept moet volgens CEO Jim Dukhovny niets minder zijn dan: “een kleine stap voor vliegtuigen, en een enorme stap voor auto’s.” Volgens Alef gaat hun vliegende auto de gemiddelde forens een hoop kopzorgen en vooral heel veel tijd schelen. “We zijn erg blij met de certificering van de FAA. Dit stelt ons in staat om dichter bij ons doel te komen: mensen een milieuvriendelijke en snelle rit tussen wonen en werken aanbieden. Het gaat individuen en bedrijven wekelijks uren opleveren.”

Interesse is er weldegelijk. Volgens het bedrijf zijn er al 400 van de voertuigen gepreordered. Een kaartje voor die wachtrij kost je al 150 dollar (1500 als je vind dat je voorrang nodig hebt). Het uiteindelijke voertuig moet 300,000 dollar gaan kosten. Geen enorm bedrag voor een vliegtuig, maar wel een redelijke hap geld voor een persoonlijk transportmiddel. De prijs zal bij massa productie uiteraard naar beneden gaan, maar vooralsnog blijft het een speeltje voor de rijken.

Wordt Back to the Future ooit werkelijkheid?

Het is ook maar zeer de vraag of vliegen sneller blijft wanneer iedereen het gaat doen. Uiteindelijk waren snelwegen en verkeerswetten ook pas nodig toen iedereen massaal met de auto ging. In 1920 stond vrijwel niemand in de file op weg naar werk. Wanneer we straks met zijn allen op een paar honderd meter hoog vast staan is het maar zeer de vraag of dat beter voor het milieu is dan gewoon op de grond blijven. In de lucht is het toch net wat lastiger om de motor uit te doen wanneer je al even in de ochtendspits staat.

Volgens de vier vrienden die het bedrijf in 2015 zijn gestart moet het kunnen. 2015 is incidenteel het jaar waarin Back to the Future voorspelde dat we allang zouden vliegen naar het werk. De vier vrienden geven aan geïnspireerd te zijn door de film. Hun prototype moet in 2018 al hebben gevlogen. Maar voor verdere ontwikkeling was het dus wachten op de FAA. Die certificering is nu dus binnen. Wie weet waar het ons als mensheid gaat brengen!

