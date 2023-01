Xpeng X2: Chinese vliegende auto ontwijkt files

Is dit echt een vliegende auto? Bron XPeng

De elektrische XPeng X2 maakt waar, waar sciencefictionboeken mee vol staan, de vliegende auto. De Chinese autofabrikant wil deze in 2024 in massaproductie gebracht hebben.

Vliegende auto’s nooit in serieproductie gebracht

Werkende vliegende auto’s bestaan al bijna 100 jaar. Tot voor kort waren vliegende auto’s niet erg praktisch. Aan auto’s en vliegtuigen worden andere technische eisen gesteld, waardoor het lastig is om deze met een voertuig te vervullen.

Een mooi voorbeeld is de wegligging. Van een auto wil je dat deze stabiel op de weg ligt, waarbij een redelijk voertuiggewicht voorkomt dat de auto van de weg wordt geblazen bij een stevige zuidwester. Ook stelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de nodige technische eisen aan een auto, waardoor deze nog zwaarder wordt.

Een vliegtuig moet dan juist weer zo licht mogelijk zijn, want iedere extra kilo betekent meer brandstof. Dus dit gaat niet echt samen. Een ander belangrijk nadeel is dat je een vliegbrevet nodig hebt om in een vliegende auto te kunnen rijden.

In principe bereik je met een éen- of twee persoonshelikopter hetzelfde. Maar deze hebben als belangrijk nadeel dat zij niet over de weg kunnen rijden. Hoewel er prototypes zijn gebouwd die dat wel kunnen. Dankzij de doorbraak van lithiumion accu’s en motoren met zeldzame aardmetalen, zijn elektrische systemen vele malen krachtiger geworden. Nu zijn dingen mogelijk die vroeger echt ondenkbaar waren.

Concurrentie uit Nederlandse hoek?

Ook andere fabrikanten zijn bezig met het ontwikkelen van vliegende auto’s. Bijvoorbeeld het Nederlandse Pal-V, dat naar verwachting in 2023 begint met de uitlevering van, nogal prijzige, vliegende auto’s. Prijzen hiervan lopen uiteen van 3 tot 5 ton. Daarvoor krijg je dan wel een monster van de machine, waarmee je 1100 km kan rijden als auto en 400-500 km kan vliegen op een tank met 100 liter benzine.

Kortom, James Bond zou hier stikjaloers op zijn. De boekhouder waarschijnlijk wat minder. Al is het een goed en veel goedkoper alternatief voor een privevliegtuig.

Eén van de eerste klanten van Pal-V wordt het Korps Landelijke Politiediensten.

Stadsvliegtuigje

De specificaties van de XPeng X2 en daarmee ook het prijskaartje, zijn bescheidener dan de nogal bombastische presentatie als “nieuwste supernova“. Om te beginnen heeft dit model geen wielen. Je kan er alleen mee vliegen. Je kan het het beste zien als een enorme drone, waar je in kan zitten.

Omdat het een elektrisch vliegtuigje is, is het bereik ook vrij beperkt. Dit vervoermiddel is vooral geschikt voor gebruik in de stad, waar je alleen korte vluchtjes hoeft te maken. De stad, waar alles mogelijk is. En dan hebben we het natuurlijk over Dubai: de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten waar de meest krankzinnige bouwprojecten de grond uit schieten. Hier woont waarschijnlijk ook het grootste aantal steenrijke kopers dat deze vliegtuigjes wil kopen.

Want zeg nou zelf, alleen een echte pauper rijdt toch nog in een Lamborghini, als je als alternatief vlak voor de deur kan parkeren met je eigen vliegtuig? Een andere bijzondere feature van de Xpeng X2 is de automatische besturing. Zo kan in principe ook iemand zonder een vliegbrevet het toestel besturen. Al zullen regelgevers daar anders over denken. Als echt stadsvervoermiddel zal het waarschijnlijk, naast voor de rijksten, vooral interessant zijn als taxi, voor politiediensten en wellicht voor high-end koeriersdiensten.

XPeng X2 wordt rond 2024 geleverd

Dit is niet het enige vliegende model dat het bedrijf produceert. De kleinere XPeng X1 Is een eenpersoons vliegtuigje, dat vooral bedoeld is voor politie en reddingsdiensten. Hiermee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met eenpersoonshelikopters.

De X2 is daarentegen speciaal ontwikkeld voor een meer algemene groep gebruikers. Het prijskaartje van de XPeng X2 zal, eenmaal in massaproductie, relatief bescheiden zijn, rond de 170.000 euro. Het tijdperk van massaproductie zal in het jaar 2024 beginnen, schat de fabrikant.

Ondertussen zijn de Chinezen al bezig met de opvolger uit te testen, de X3. Deze, hieronder afgebeeld, zal er minder futuristisch uitzien, maar in staat zijn om zowel te vliegen als te rijden. Daarmee is dat natuurlijk de eerste echte vliegende auto die ze gaan maken. Kortom, Xpeng is een bedrijf om in de gaten te houden.