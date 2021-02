Analist: Chiptekort zal ook 2021 teisteren - Apparata

Er heerst een wereldwijd chiptekort dat ook in 2021 voor grote problemen bij veel techproducenten zal zorgen. Vooral de auto-industrie lijkt hard getroffen.

Velen die in 2020 nieuwe tech wilde kopen kwam bedrogen uit. Er heerste een schaarste aan producten, ogenschijnlijk veroorzaakt door de pandemie. Die spaarpot vol stuivers kan daarentegen ook in 2021 weinig nut hebben, want het huidige ‘chiptekort’ gaat naar verluidt nog wel even duren. Vooral in de auto-industrie merken ze dat.

Blijvend chiptekort in 2021

Richard Windsor, een analist, vertelt tegen de BBC over een wereldwijd chiptekort, dat door sommigen ‘chipageddon’ genoemd wordt. Deze woordspeling mag dan wel niet zo creatief zijn, maar hij is wel behoorlijk zorgwekkend. Volgens de analist zijn er veel vertraging in de tech-industrie vanwege een tekort aan chips.

Dit treft in de eerste plaats autofabrikanten. Nieuwe auto’s zouden al snel meer dan honderd microprocessors gebruiken. Fabrikanten hebben daarentegen moeite om al die chips überhaupt bij elkaar te krijgen.

Xbox Series X en PlayStation 5

Maar COVID is niet de enige schuldige. Windsor noemt het een ‘perfecte storm’, een samenkomst van omstandigheden die het tekort veroorzaakt. De auto-markt deed volgens hem wat rare sprongen, waarbij de vraag kelderde, bestellingen van chips achteruit liepen, alvorens er weer een nieuwe piek in de vraag ontstond.

Ook is er een gigantische vraag naar 7nm silicon chips voor andere hardware. De technologie is namelijk wereldwijd ontzettend populair vanwege de constante vraag naar smartphones. Er is daarnaast één branche die de chip-vraag lijkt te domineren, namelijk de game-industrie. Met de release van de Xbox Series X en PlayStation 5 (plus nieuwe, veelbelovende GPU’s) gaan gigantisch veel chips naar die hardware.

Smartphone-tekort?

Wat betekent dat voor jou en mij? De impact valt voor de meesten gelukkig wel mee. Ja, Xbox Series X en PlayStation 5 zijn ongrijpbaar, maar de smartphone-branche stapt langzaam over op 5nm. Ofwel, de twee grootste fabrikanten, Apple en Samsung, halen de druk een beetje van de ketel. Smartphones zullen ondanks het chiptekort ook in 2021 gewoon beschikbaar blijven.

Voor PC-bouwers en nieuwe auto-eigenaren in spe is het wat lastiger. Afhankelijk van het model en de timing kan het namelijk weldegelijk lastig zijn om grote tech-aankopen te doen.