Anbernic RG35XX, GameBoy voor volwassenen

Voor computergames ben je nooit te oud, maar je wilt lekker retro kunnen gamen zonder de nukken van de GameBoy. Ziedaar de doelgroep voor de Anbernic RG35XX.

De lokroep van de handhelds van vroeger

Handheld spelcomputers als de GameBoy van Nintendo waren ooit razend populair onder kinderen. Kleine jongetjes (en meisjes) worden groot. En dan breekt de middelbare leeftijd weer aan. Onvermijdelijk slaat bij ouderen dan het retrovirus toe, maar ook jongeren vinden het vaak fijn om met een ouderwetse, knusse spelcomputer te gaan gamen, in plaats van met de laatste flitsende virtual reality gizmo met een videokaart waar je een eitje op kan bakken.

Wat dat betreft, is de Anbernic RG35XX (€60) een goede keus. Deze retro console is de vleesgeworden nostalgie: de goede kanten van vroeger, zonder de vervelende kantjes. Zo passen er op deze handheld dankzij de microSD card van vele gigabytes, duizenden retro games, waar het op de Gameboy van weleer dringen was. Ook is de hardware nu natuurlijk veel krachtiger, waardoor de game graphics veel vloeiender verlopen dan vroeger. En de vijf uur batterijduur is natuurlijk ook niet verkeerd.

Anbernic RG35XX speelt als een Gameboy

Vergeleken met de Gameboy is het model wat compacter, terwijl het scherm juist wat groter is. Per saldo speelt dat een stuk prettiger. Ook is de Anbernic RG35XX voorzien van meer knoppen: een menuknop en twee extra besturingsknoppen. Afgezien daarvan heeft de fabrikant zijn best gedaan om de haptische speelervaring, zeg maar het gevoel als je aan het spelen bent, zoveel mogelijk op die van de Gameboy te laten lijken.

Anders dan de officiële handhelds, maken dit soort game computers gebruik van ROM files, die je gratis van internet kan downloaden. Technisch gesproken is dit piraterij, wat de reden is dat bijvoorbeeld Nintendo geregeld probeert websites die ROM files van Nintendo games ter download aanbieden, aan te pakken. Een grijs schemergebied dus.

De pluspunten van de Anbernic RG35XX

Fijne kanten aan de Anbernic RG35XX zijn bijvoorbeeld de uitstekende hardware, de aanwezigheid van twee plaatsen voor microSD kaartjes, zodat je soepel van besturingssysteem en spel kan wisselen. Zo kan je experimenteren of je liever met GarlicOS, of het eigen OS van Anbernic speelt.

Ook een scherm dat het beter doet dan van vergelijkbare retro spelcomputers, maakt het een aantrekkelijk model.

En de minpunten

Zijn er dan geen slechte dingen te vertellen over de Anbernic RG35XX? Dat nou ook weer niet. Het is bepaald niet de meest krachtige retro handheld op de markt. Maar games voor de eerste Sony PlayStation en eerdere modellen, zoals de SNES, de NES, de Genesis, natuurlijk de Game Boy en de GBA kunnen prima draaien op deze handheld. Wil je krachtiger spelcomputers dan deze emuleren, zoals de Dreamcast of N64, dan zal je een ander merk moeten zoeken.

Af en toe moet je aan softwarematige boutjes en moertjes draaien om ervoor te zorgen dat bepaalde zwaardere 16 bit games ook soepel kunnen functioneren op het platform.

Conclusie: de moeite waard voor de retroliefhebber

Maar dat gezegd hebbende, heb je voor een paar tientjes aan de Anbernic 35XX een betaalbare en prettig spelende retro spelcomputer. Wees voorbereid op af en toe wat knutselwerk om een ROM file aan de praat te krijgen. Maar dit soort gepriegel is nu net wat leuk is aan dit soort dingen voor de echte retro-liefhebber.