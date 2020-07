Android 11 krijgt weer een bijnaam en die geloof je nooit [video]

De bijnaam voor Android 11 moet haast wel sneuvelen voor de launch, de extra features niet.

Tot en met versie negen had Android bijnamen voor de versies die men uitbracht. Zo hebben we Android 8 (Oreo) voorbij zien komen en Android 9 (Pie) was ook een smakelijke verrassing. Google zorgde voor een trendbreuk door Android 10 geen bijnaam te geven en daarmee leek men wat serieuzer te worden. In een interview onthult Google’s Dave Burke de bizarre bijnaam voor Android 11.

Hoe gaat Android 11 heten?

We houden je niet langer in spanning, de nieuwe versie gaat intern door het leven als Android 11 Red Velvet Cake. Inderdaad, een onverwachte greep uit het toetjesbuffet. Nog grappiger wordt het wanneer je bedenkt dat men van plan was om deze naam ook als officiële launchnaam te gebruiken. Inmiddels heeft men daarvoor wat meer schrik en overweegt men alleen de initialen toe te voegen. Android 11 RVC lijkt inderdaad professioneler over te komen.

Is er nog meer nieuws over Android 11 te melden?

Uiteraard kun je het hele interview met Dave Burke hieronder bekijken om alle ins en outs te weten te komen.

Dit weten we in ieder geval over Android 11

Inmiddels is het besturingssysteem in publieke bèta-fase en afgaande op het interview kunnen we naast alle bekende verbeteringen nog een aantal onbekende toepassingen verwachten. Daarbij zal voor de nieuwste versie meer dan 2 GB aan werkgeheugen nodig zijn. Dit betekent dat de budgetvarianten vanaf nu dus aangewezen zijn op de ‘GO’-variant van het besturingssysteem.

Wanneer kunnen we de nieuwste versie van het besturingssysteem verwachten?

Burke deed in zijn interview geen directe uitspraken over een exacte verschijningsdatum. Wel gaf hij aan dat hij verwacht dat er nog ‘enkele weken’ nodig zijn voordat we Android 11 kunnen verwachten. Ook gaf hij aan dat de nieuwste toepassingen nog geen bètatest gehad hebben. Eventuele bugs daar kunnen dus ook nog tot vertraging leiden. Google kan zich weinig permitteren, want concurrent iOS 14 gooit, zoals ook uit een gebruikerstest bleek, hoge ogen. Of een Red Velvet Cake zal helpen om die slag te winnen zal de tijd leren.

Bron: Slashgear