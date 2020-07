Verliest Android 11 van iOS 14? Een gebruikerstest

Voor welke toepassing van de camera steekt Google in Android 11 een stokje?

Als we de berichten over besturingssystemen volgen gaat het momenteel voornamelijk over de publieke bèta-versie van iOS 14. We zouden haast vergeten dat de publieke bèta-versie van Android 11 al sinds juni 2020 gelanceerd is. Nu beide besturingssystemen op de markt zijn testte Digital Trends de verschillen. Ook blijkt Google met Android 11 één van cameramogelijkheden bewust de nek om te hebben gedraaid. Wij geven een overzicht.

Deze camera-optie vind je toch niet in Android 11

Het gebruik van de camera is voor veel smartphonefabrikanten een belangrijk gebied om zich te onderscheiden van de concurrentie. Zij maken met kunstmatige intelligentie allerlei toepassingen om foto’s te optimaliseren. Ook app-makers doen daar driftig aan mee. Zo kan je met de beauty-mode van Huawei en Vivo het gezicht van de gefotografeerde aanpassen. Nu is het voor velen grappig om moeder een snor te geven of een vriend ineens van een paar mooie konijnenoren te voorzien, maar er gebeuren ook minder onschuldige dingen met de apps, zoals deepfake.

Google probeert daar nu een stokje voor te steken. Men bereidt een nieuwe regel voor die Android App ontwikkelaars verbiedt om technologie toe te passen die veranderingen in het gezicht aanbrengt tijdens het maken/verwerken van de foto.

After editing @MaxWinebach's review of the Vivo X50 Pro, I realized I didn't mention an interesting change in Google's Android 11 Compatibility Definition Document.



Google is proposing a new line in Section 7.5.4 – Camera API Behavior.https://t.co/vWp8zgqRJ5 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 16, 2020

Hoe zinvol deze stap is blijft de vraag, want als de foto eenmaal gepost is mag deze alsnog in een app bewerkt worden. Het zal er dus in de praktijk op neer komen dat een gebruiker een extra handeling moet verrichten of toestemming moet geven voor het aanpassen van de foto. Of dat iemand met foute intenties stopt is de vraag.

Techjournalist gebruikt iOS 14 en Android 11 naast elkaar

Uiteraard blijft er genoeg over om bij Android 11 naar uit te kijken en ook iOS 14 biedt veel nieuwe features, die bovendien niet ten koste lijken te gaan van het batterij-verbruik. Een journalist van Digital Trends besloot een iPhone en Pixel-smartphone te pakken en beide nieuwe besturingssystemen naast elkaar te testen.

In zijn vergelijk concludeert hij dat Apple met iOS steeds probeert bestaande ervaringen te verbeteren en minder te focussen op hele nieuwe functies. Bij de concurrent constateert hij dat men veel nieuwe functies ontwikkelt, maar dat de basis langzaam vergeten wordt.

In de test, die naar zijn zeggen objectief is, schetst hij een flink aantal tekortkomingen in Android (zoals de ‘backup and restore’ optie, moeilijke file-transfer van desktops etc.). Hij signaleert dat Apple terrein wint en dat het voor hem steeds aanlokkelijker wordt om over te stappen naar iOS 14.

Serveert hij het besturingssysteem te vroeg af?

Ik ben onmiddellijk met de schrijver van de vergelijking eens dat iOS 14 een aantal mooie features brengt. Minder eens ben ik het met de conclusie dat het daarmee een gelopen koers is. Immers, zo lang beide besturingssystemen in bèta zijn kunnen er nog allerlei verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast is er maar één iOS 14 en is het dus terecht dat de functionaliteit optimaal moet zijn. Android is open source software en vormt daarmee veel meer een basis. We zien niet voor niets dat bijna ieder smartphone-merk dat Android gebruikt een eigen ‘schil’ over het besturingssysteem legt.

We zien dan ook dat fabrikanten met hun eigen toevoegingen voor verbetering zorgen. Het besturingssysteem zal ook een van de redenen zijn waarom de Google Pixel lang niet zo populair is als de iPhone. Wij houden onze conclusies dus nog even vast tot de definitieve versies uitgerold zijn.