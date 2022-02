Android 13 maakt een einde aan iets heel irritants

De nieuwe Android 13 is een welkome update, zeker omdat het een nieuwe functie introduceert.

Gisteren schreven we er al over, maar nieuwe functionaliteiten van Android 13 druppelen binnen. Google heeft gisteren de eerste developer preview van Android 13 uitgebracht. Deze vroege build heeft een aantal interessante nieuwe functies, zoals Material You-thema’s voor alle apps. Maar één nieuwe functie is wel heel welkom.

Android 13

Veel mensen hechten er niet zoveel waarde aan in eerste instantie, maar het is een essentieel onderdeel van hoe meldingen werken. Apps in Android 13 zullen je toestemming vragen om je pushmeldingen te sturen, wanneer ze voor het eerst worden gelanceerd. Nu wordt je helemaal gek van alle meldingen en moet je nadien de notificaties uitzetten.

Het dialoogvenster voor meldingstoestemming van Android 13 kan er als volgt uitzien. In januari plaatste Android Police een screenshot van hoe het pop-upscherm voor deze toestemming eruitziet. We wisten dus al eerder dat Google aan deze functie werkte.

Android Police

Je hoeft niet hogere wiskunde gestudeerd te hebben om dit te begrijpen. Je hebt twee opties en daar kan je uit kiezen.

Toch wel handig

Je zou denken: wat maakt mij dat nou uit? Nou, het kan je leven een stuk makkelijker maken. Als je op Android een app installeert, wordt je nu nog automatisch aangemeld om alle meldingen te ontvangen. Wil je dit niet, dan moet je eindeloos door alle instellingen en opties klikken om uiteindelijk de meldingen uit te kunnen zetten. Met de nieuwe versie van Android wordt je dus specifiek voor een app van te voren gevraagd of je meldingen zou willen ontvangen. Denk daar dus straks goed over na of je dat zou willen.

Naar verwachting komt eind dit jaar deze functie beschikbaar voor ons allemaal.