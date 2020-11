Komt Apple met een eigen auto? [video] - Apparata

Door een patent laaien de geruchten over een Auto van Apple, de Apple Car, weer op.

Het gerucht dat Apple een eigen auto zou ontwikkelen gaat al jaren. Met een nieuw patent draait de geruchtenmolen weer op volle toeren.

Gaat Apple een Apple Car maken?

De geruchten over een eigen auto voor Apple zijn door de CEO van Apple, Tim Cook, eigenhandig de wereld in geholpen door daar in een interview in 2017 over te beginnen. Sindsdien is het echter relatief stil geworden rondom het project. Wel schijnt men nog steeds aan het project ‘zelfrijdende auto’ te werken. In onderstaand filmpje zie je hoe de Apple Car eruit kan zien en hoe ver men is met de ontwikkeling.

Inmiddels heeft Apple een aantal technici van Tesla in de arm genomen om aan het project te werken. Zoals je in het filmpje kunt zien was Elon Musk erg duidelijk over de plannen. “It’s hard to hide anything if you hire a thousand engineers to do something.” Tot nu toe is Apple echter opvallend stil over de ontwikkelingen.

Nieuwe patenten bevestigen ontwikkeling Apple Auto

Toch zijn er voor de oplettende techliefhebbers genoeg aanwijzingen dat er wel degelijk iets gaat gebeuren rondom Apple en auto’s. Zo rijden de eerste auto’s al rond met Apple software die een zelfrijdende auto mogelijk maken. Ook zijn er, zoals je in het filmpje kunt zien, al diverse patenten geregistreerd. Daar komt nu een nieuw patent bij. Patent-volgers registreerden namelijk dat Apple een technologie geregistreerd heeft die automatisch de kleinste scheurtjes en barstjes in autoruiten detecteert.

Het patent beschrijft een doorzichtige folie die tussen twee lagen van een autoruit geplaatst wordt. Via een elektrisch circuit controleert dit folie of de ruiten in tact zijn. Als dat niet het geval is krijg je door kunstmatige intelligentie direct een analyse op je iPhone. Ook krijg je een advies over de te nemen actie, bijvoorbeeld een bezoek aan een garage.

Is Apple Car Play de eerste stap?

Een van de meest zichtbare bemoeienissen van Apple met de auto-industrie is Apple Car Play. Naast allerlei entertainment vind je hier al toepassingen van kunstmatige intelligentie. Zo helpt Apple Car Play al met het identificeren van objecten. Ook zie je steeds meer integratie andere apps, zoals deze Porsche-app. Ook werkt Apple nog steeds hard aan Apple Maps, hiervoor was men van de zomer zelfs in Nederland.

Bron: Techeblog

Afbeelding: Pexels (ter illustratie)