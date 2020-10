Apple door stof - Gratis reparatie defecte AirPods Pro - Apparata

Apple geeft toe dat de AirPods Pro flinke problemen kunnen hebben en biedt daarom – ook in de Benelux – een gratis reparatie van de oortjes aan.

Apple is berucht voor hoe moeilijk ze doen met reparaties. Wel mag gezegd worden dat ze de laatste tijd de goede kant op gaan. Zo ook met de AirPods Pro, die verschillende problemen zou vertonen. Daarom krijgen eigenaren gratis een reparatie van Apple cadeau!

Gebruikers klagen al maanden over verschillende problemen met de Apple AirPods Pro. De in-ear oortjes zouden onder andere problemen vertonen wat betreft noise cancelling. Ook zou de geluidskwaliteit bij veel gebruikers heel slecht zijn, vooral in de vorm van krakend geluid.

Ben jij iemand die defecte AirPods Pro van Apple heeft gekregen, dan kom je in aanmerking voor een gratis reparatie. In een blogpost geeft het miljardenbedrijf toe dat ‘een klein percentage’ AirPods Pro geluidsproblemen hebben. Het gaat om modellen die voor oktober 2020 zijn gemaakt. Ofwel, tenzij je zeer recentelijk AirPods Pro hebt gekocht, zit je gebakken.

Apple of een door Apple geautoriseerde service provider zal de getroffen AirPods Pro (links, rechts of beide) repareren, geheel gratis. Note: geen andere AirPods modellen komen in aanmerking voor dit programma.