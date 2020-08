Apple gaat minder moeilijk doen met Mac reparatie

Foto @Apple

Apple doet niet langer moeilijk over de reparatie van een Mac. Derden mogen naast de iPhone voortaan ook een Mac repareren.

Apple breidt hun huidige reparatieprogramma uit. Externe reparateurs die geverifieerd zijn, mogen voortaan ook Mac computers repareren. Apple doet altijd een beetje moeilijk over de reparatie van hun apparaten door derden. Met de uitbreiding van het programma kunnen nu iPhones en Mac computers officieel gerepareerd worden door derden.

Apple staat reparatie Mac door derden toe

Apple biedt al langer een programma aan waarbij onafhankelijke bedrijven iPhones mogen repareren. De bedrijven krijgen een certificaat van Apple. Ook gebruiken ze officiële onderdelen en werkwijzen. Hetzelfde gaat het miljardenbedrijf nu ook doen voor de reparatie van een Mac. Dat bevestigt Apple chief operating officer Jeff Williams tegenover Reuters.

Als apparaten gerepareerd moeten worden, willen we dat mensen toegang hebben tot een veilige, betrouwbare oplossing. (…) We kijken ernaar uit om de handige en betrouwbare reparatie-ervaring naar Mac gebruikers te brengen. Jeff Williams

Je hoeft dus met andere woorden niet meer naar Apple toe om een reparatie te laten uitvoeren. Handig, want derden zijn op papier vaak sneller, toegankelijker en veelal ook goedkoper. Het is tevens een antwoord op kritiek van gebruikers op Apple. De iPhone-maker zou het veel te lastig maken om een smartphone gerepareerd te krijgen.

Hoe het programma voor de reparaties van Macs precies ingericht zal worden, maakt Apple in het statement niet duidelijk. Reparateurs kunnen zich in elk geval gratis aanmelden voor een certificaat. Wel krijgen de reparateurs alleen maar toestemming om problemen te fixen op Macs die geen garantie meer hebben. Of het om alle Mac computers – dus ook iMac’s en MacBooks – gaat, is niet helemaal duidelijk. Ook weten we niet welke onderdelen reparateurs dan krijgen. Voor iPhones zijn alleen zeer gangbare vormen van schade door derden te repareren, bijvoorbeeld een gebroken scherm of langzame batterij.

Kritiek op reparatiebeleid

Toch is er nog steeds heel veel kritiek op de manier waarop Apple reparatie van hun producten gebruikt om geld te verdienen. Er wordt namelijk vanuit de politiek en consument over het ‘recht op reparatie’ gesproken. Dit slaat direct op Apple’s reparatie-monopoly. Volgens velen zou je in een vrije markt je smartphone moeten kunnen laten repareren door wie je wil. Apple zou met andere woorden hun klanten niet mogen dwingen om bij de fabrikant zelf aan te kloppen met schade.

Hoe dan ook, Apple zet in principe een stap in de goede richting. Nu nog alle andere Apple-producten en een diverser aanbod aan te repareren schade.

Lees ook: Apple MacBook Air teardown: Een stap(je) vooruit