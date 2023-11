Apple en Disney stoppen met adverteren op Twitter/X vanwege antisemitisme op het platform

Wederom trekken een aantal grote bedrijven de stekker uit hun reclamecontract met Twitter/X. Niet lang na de overname van Twitter eind vorig jaar ontsloeg Musk het overgrote deel van de moderatieteams. Door daarnaast de nadruk te leggen op zijn interpretatie van de vrijheid van meningsuiting, voelden velen zich gesterkt om haatdragende uitingen te doen. De resultaten zijn even triest als voorspelbaar: Een steeds grimmiger wordende sfeer op het platform, en de ene na de andere adverteerder die wegloopt.

Een steeds langer wordende lijst

Twitter was ooit het socialmedia bedrijf. Tweeten als woord is het dagelijkse lexicon van velen binnen gedrongen. Buiten de gebruikers van het platform weet eigenlijk iedereen er vanaf. Het maakte Twitter een aantrekkelijke plek voor adverteerders om potentiële klanten te bereiken. Maar als adverteerder wil je natuurlijk wel dat je reclames in een positieve context te bewonderen zijn. Op Twitter/X wordt dat steeds lastiger.

Zo stopte eerder deze maand IBM met het adverteren op Twitter/X omdat hun reclames te zien waren geweest naast Nazistische content. Het is niet eens de eerste keer dat adverteerders weglopen bij Twitter om specifiek deze reden. Nu worden er helaas op elk socialmediaplatform nazistische posts geplaatst. Echter is Twitter/X momenteel het enige platform dat niet of nauwelijks optreedt tegen dergelijke content.

Musk stookt de vuren

Elon lijkt daarnaast weinig interesse te hebben in het doen van ‘damage control’. Vanuit Musk geen excuses of beloftes voor verbetering. Steeds weer doet Musk uitspraken op het platform die haatzaaien aanwakkeren. De groeperingen die hem hierop aanspreken, krijgen vervolgens flink de wind van voren. Het zal beslist meespelen in de overwegingen die adverteerders maken. Musk lijkt het probleem niet te zien en dreigt tegenover iedereen die het probleem aankaart met een rechtszaak.

Het laatste opstootje ontstond nadat Musk positief reageerde op een antisemitische Tweet. De Tweet, afkomstig van een account wat onder andere de “White Replacement” theorie verspreid, stelde dat “de joden” zichzelf schuldig maken aan het zaaien van haat jegens witte mensen. Musk reageerde op de Tweet met: “Je zegt de waarheid.”

Branchegenoot roept op tot aftreden Musk

De waarde van Twitter als bedrijf is enorm gekelderd sinds de overname door Musk. Een groot deel van die keldering is direct toe te schrijven aan het handelen van Musk. De koers van het bedrijf wordt volledig geregeerd door de grillen van haar eigenaar. Van de ene op de andere dag worden grote veranderingen doorgedrukt. Dit ogenschijnlijk zonder enige zorg om de mogelijke gevolgen voor het imago van het bedrijf. Hoewel de excessen bij Twitter/X het grootst zijn, heeft Musk zijn bizarre handelwijze bij elk van zijn bedrijven voor ophef gezorgd.

Aandeelhouders van Tesla riepen Musk eerder op om a.u.b. te stoppen met tweeten. Facebook medeoprichter Dustin Moskovitz gaat nu een stapje verder. Moskovitz roept Musk nu op om terug te treden als CEO van SpaceX, Tesla en roerganger van Twitter/X, en al het andere. Ross Gerber, een grote investeerder in Tesla, heeft aangegeven dat hij zijn Tesla wil gaan vervangen door een Rivian. Hij gaf aan vele berichten van klanten te hebben gekregen die Tesla de rug toe willen keren. In frustratie richtte hij zich tot zijn social media volgers: “Wat is hij (Musk, red.) aan het doen met het merk Tesla???!!?!?”

Moskovitz en Gerber zijn niet alleen in hun kritiek op de Twitter/X eigenaar. Vele journalisten, zakenmensen en influencers uitten wederom hun kritiek op het doen en laten van Elon Musk. Dat Musk zich er niets van aan zal trekken lijkt vast te staan.