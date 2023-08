Dit is de reden waarom adverteerders weglopen bij X (Twitter)

Begin deze maand probeerde de CEO van X, The App Formerly Known As Twitter, Linda Yaccarino adverteerders er nog van te overtuigen dat het platform een veilige thuishaven is voor adverteerders. In een openbaar statement gaf ze aan dat het bedrijf volledig toegewijd is aan het terugwinnen van adverteerders. Maar de CEO van Twitter/X lijkt in een andere realiteit te leven dan de rest van het bedrijf. Wederom lopen er grote adverteerders weg, nadat hun reclames te zien waren naast posts van accounts die ‘wel van een beetje Wagner houden.’

Uitgaven voor reclame op Twitter direct gepauzeerd

Onder de getroffen adverteerders zien we een aantal grote namen. Zo zagen Adobe, The New York Times en Amazon hun reclames betrokken worden bij schrikbarende posts. Dergelijke schokkende beelden, geplaatst door een account met honderdduizenden pagina views, zullen ook niet ter referentie geplaatst worden in dit artikel. Maar mocht men deze waanzin met eigen ogen willen aanschouwen, bekijk dan deze rapportage van Media Matters For America.

In een reactie lieten farmaceut Gilead en internet en TV associatie NCTA weten per direct hun uitgaven voor reclame op Twitter stop te hebben gezet. Woordvoerder Brian Dietz van de NCTA liet in een statement weten dat hij het buitengewoon zorgelijk vindt dat reclames van de associatie te zien zijn geweest naast nazistische posts. “Brand safety blijft een topprioriteit voor de NCTA, en dat betekent dat we voorlopig niet meer adverteren op Twitter/X en dat we onze organische aanwezigheid op het platform streng aan banden zullen leggen.”

We verwachten dat onze advertentie partners zich verantwoordelijk gedragen

Andere betrokken partijen hebben nog niet per direct hun advertenties van het platform af gehaald, maar uiten wel hun zorgen. CNN deed de ronde bij de getroffen partijen en kreeg als reactie vooral veel verontwaardiging. De University of Maryland gaf tevens aan dat de advertentie in kwestie bij een oude campagne hoorde. De universiteit heeft sinds 2021 geen betaalde campagnes meer lopen op Twitter. Een woordvoerder van een getroffen ziekenhuis gaf aan dat het niet moet kunnen dat ze in verband worden gebracht met “overduidelijk verwerpelijke content” en gaf aan dat ze verwachten dat hun partners zich verantwoordelijk gedragen.

Twitter/X ging na het publiceren van de rapportage van Media Matters wel direct aan de slag. Volgens het platform waren de ‘impressies’ (hoe vaak een post te zien is geweest) van het account erg laag. Het account lijkt inmiddels geblokkeerd te zijn.

Twitter blijft het wilde westen

Twitter is nooit een goudmijn geweest, en ook nooit vrij van controverse. Maar sinds de overname door erfgenaam van een smaragdmijn fortuin, Elon Musk, lijkt het hek van de dam. Zonder richting en met een volstrekt ongeloofwaardige CEO in de vorm van Linda Yaccarino blijft het platform een onbetrouwbare partner voor adverteerders. Vorige week nog beweerde Linda dat “Jouw advertenties alleen naast content te zien zullen zijn die jij gepast acht.” Nu al blijkt ook dat weer een leugen te zijn.

Want de getroffen bedrijven waren unaniem. Geen van allen vinden ze neo nazi content een gepaste plek voor hun advertenties. Dus is er werk aan de winkel voor Twitter/X. Want hoe je het platform ook wil noemen, Twitter of “X”, het is wat het is, namelijk een beerput, en weinig mensen verwarren een beerput met een uithangbord. En dus lopen de adverteerders weg. Daarmee is de toekomst van het platform ongewis. Je vraagt je af wat de beste man heeft bewogen om 44 miljard dollar zomaar in de hens te steken.