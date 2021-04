Apple iPad Pro - Zo duur is de duurste variant - Apparata

De nieuwste Apple iPad Pro van 12.9-inch krijgt de nieuwste M1-SoC en een Mini-LED-display, wat de duurste variant ongekend prijzig maakt.

Apple rust de nieuwste 12.9-inch iPad Pro uit met de razendsnelle M1-processor en een Mini-LED-display. Uiteraard staat daar wel een gigantische prijs tegenover. Het goedkoopste nieuwe iPad Pro-model gaat al voor €899 over de toonbank. Maar wil je de crème de la crème van de 5e generatie tablets, dan ben je maar liefst €2.599 kwijt! Dit krijg je als je een gemiddeld maandsalaris aan een iPad Pro uit 2021 bij Apple uitgeeft.

Duurste Apple iPad Pro (2021)

De goedkoopste iPad Pro met M1-SoC kost dus €899. Die iPad is slechts uitgerust met een standaard LCD-scherm en relatief weinig opslagruimte. De echte liefhebber heeft daarentegen pas echt baat bij een 12.9-inch iPad Pro met gloednieuw Mini-LED-display. Door de tienduizend kleine LED-lampjes heeft deze iPad een zeer geavanceerde backlight. Dat zorgt voor duizenden zogenoemde dimming zones waardoor contrast en helderheid aanzienlijk beter zijn dan bij een gewoon LCD-backlight.

Die iPad kost standaard €1.219, maar zoals we bij Apple gewend zijn, krijg je daar een behoorlijk karige versie voor. Met 128GB opslagruimte en Wi-Fi-only kunnen niet alle fans goed uit de voeten. Voor de relatief lage meerprijs van €170 krijg je de 5G-variant. De echte klapper is tot slot de opslagruimte van 2TB. Voor in totaal €2.599 is de duurste M1 Apple iPad Pro van 12.9-inch, met Mini-LED-tech, inclusief 5G en 2TB opslagruimte van jou. Oh, en daar krijg je zonder verdere meerprijs nog een gratis inscriptie naar keuze bij!

Lees ook: 0,5mm dikkere iPad Pro past niet meer in oud Magic Keyboard?!