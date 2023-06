Apple kondigt nieuwe versie iOS 17 aan

Apple heeft aangekondigd dat er een update van iOS 16 naar iOS 17 komt. De update van het bestuurssysteem op de iPhone zal in september beschikbaar zijn. Het gaat hier om een kleine update, maar er zullen een aantal nieuwe functies beschikbaar zijn. In dit artikel bespreken we de veranderingen.

Na de grote iOS-update van afgelopen jaar zal deze update wat kleiner zijn. Apple heeft aangekondigd dat er bijvoorbeeld verbeteringen zullen komen voor de apps Telefoon, FaceTime en Berichten. Het wordt eenvoudiger om bestanden of contactgegevens te delen via Airdrop en Namedrop. Nauwkeuriger typen gaat sneller, dankzij een upgrade van het toetsenbord.

Daarnaast wordt het mogelijk om zelf een afbeelding uit te kiezen als iemand uit je contactenlijst belt. Je kunt dus zelf bepalen welke foto bij jouw contacten in beeld komt als je ze belt. Je hebt de optie om de lay-out van de afbeeldingen te veranderen en je kan namen toevoegen met verschillende lettertypen. Ook zal er bij de berichtenapp een nieuwe optie bijkomen. Dit heet Check In. Hiermee kan je mensen laten weten dat je na vertrek veilig thuis bent gekomen.

Gesproken boodschappen automatisch als tekst ontvangen

Niet alleen bestaande apps krijgen een upgrade. Ook heeft iOS 17 een handige nieuwe functie waarmee voicemails worden uitgeschreven. Als iemand een voicemail achterlaat dan komt dit helemaal uitgeschreven in je beeldscherm voorbij. Op dit moment is dit alleen in het buitenland beschikbaar. Of dit in Nederland ook zal gaan werken is helaas nog niet bekend.

Nog een handige tip: je kunt voortaan ook met Facetime een bericht achterlaten als er niet wordt opgenomen. Je neemt dan een videobericht op en degene die niet opneemt kan dit bericht dan later bekijken.

Er zijn ook nog een aantal kleine aanpassingen die Apple doorvoert. Al met al zijn er dus nog redelijk wat aanpassingen die de iPhone nog gebruiksvriendelijk maken. Ben je benieuwd naar alle veranderingen? Bekijk dan het volledige overzicht van Apple.

Op welke iPhones werkt iOS 17?

Wil jij graag gebruik maken van iOS17, dan is het goed om te checken of dit ook werkt op jouw iPhone. Niet alle modellen ondersteunen namelijk iOS 17. Bij een paar oude varianten kun je de update niet uitvoeren, namelijk op de iPhone 8, iPhone 8 Plus en de iPhone X.

Nieuw op MacBook

Voor de echte Apple fans is het ook goed om te weten dat er ook een redelijk kleine update komt voor Macbooks. Je kunt bijvoorbeeld widgets op de achtergrond zetten. Je ziet dan gelijk het weerbericht of welke taken je die dag nog moet doen. Ook kun je profielen toevoegen aan de webbrowser Safari. Daarmee wissel je bijvoorbeeld makkelijk tussen opgeslagen favorieten en cookies. Apple geeft aan dat je deze update later in het jaar kunt verwachten.