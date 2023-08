Apple maakt historische draai door steun voor Right-to-Repair uit te spreken

Apple heeft jaren en miljoenen gespendeerd om consumenten te ontdoen van hun recht om zelf te kiezen waar ze hun eigendommen laten repareren. Nu lijkt het er op dat Apple heeft ingezien dat het tegen de bierkaai aan het vechten was. Afgelopen week sprak het bedrijf de steun uit voor een Californische wet die het makkelijker moet maken voor consumenten om reserve onderdelen, gereedschappen en handleidingen te bemachtigen.

Apple dringt wetgevers aan om de wet aan te nemen

In een brief die CNBC zegt te hebben bemachtigd, geeft het bedrijf achter het wetsvoorstel (California Senate Bill 224) te staan. Het bedrijf noemt het een belangrijke stap die goed is voor zowel consumenten, als het milieu. Apple heeft, als de brief als betrouwbaar wordt gezien, een draai van 180 graden gemaakt waar het gaat om het recht om zelf je eigen spullen te repareren. De enige kanttekening die het bedrijf volgens de brief plaatst, is dat de steun ingetrokken zal worden wanneer de wet toe zal staan dat reparateurs de anti diefstal maatregelen van Apple producten uit mogen zetten.

In een reactie op vragen van The Verge, zei Apple het volgende: “Apple steunt de Californische Right to Repair Act zodat alle Californians betere toegang kunnen hebben tot reparatie terwijl ook hun veiligheid en privacy gewaarborgd worden. Onze producten zijn gemaakt om lang mee te gaan. Als ze ooit gerepareerd moeten worden dan hebben Apple klanten een groeiende keuzemogelijkheid aan veilige en kwalitatief hoogwaardige opties.”

Apple eerder fel tegen Right-to-Repair

Het recht om zelf te bepalen hoe spullen gerepareerd worden, is wel eens anders geweest. In 2022 vroeg het bedrijf de gouverneur van New York, Kathy Hochil, om een right to repair wetsvoorstel te vetoën. Dat wetsvoorstel werd ondanks het protest van Apple aangenomen.

Ook in California heeft het bedrijf tegen het aannemen van dergelijke wetten gelobbyd. Daar hadden ze meer succes. Daar wist het de invoering van een vergelijkbare wet uit te stellen tot in ieder geval 2020. Apple zwoer bij hoog en laag dat dergelijke wetten het gevolg zouden hebben dat bedrijfsgeheimen op straat zouden komen te liggen. Er leek weinig grond te zijn voor dergelijke claims. Toch bleef Apple eraan vasthouden. Zelfs bevindingen van de FTC dat er geen reden was om te stellen dat bedrijfsgeheimen gevaar liepen als gevolg van right to repair wetten, mocht niet baten.

Dat Apple nu tot inkeer lijkt te komen, zal dan ook niet vanuit het geloof van een bekeerling komen. Eerder lijkt het bedrijf zich te realiseren dat het deze strijd heeft verloren. Apple wil gewoon zoveel mogelijk spul verkopen. Dat gaat nu eenmaal een stuk makkelijker wanneer kapotte spullen enkel vervangen kunnen worden. Het grootste bedrijf op aarde worden gebeurd tenslotte niet zomaar. De nieuwe houding van het bedrijf betekent in ieder geval een struikelblok minder.