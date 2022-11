Apple Pencil 2, meer dan een slimme stylus

De Apple Pencil 2 is één van de minder opvallende Apple producten, maar schijn bedriegt hier. Deze potloodachtige gadget, heeft namelijk heel wat in huis.

Apple Pencil 2 sterk verbeterd

De tweede generatie van Apple Pencil is zoveel beter dan de eerste generatie, dat het een belangrijke reden is om de iPad Air te kiezen boven de basisversie van de iPad. Wat, gezien het grote prijsverschil, en de forse prijs van rond de € 130 voor de stylus, wel wat zegt.

Apple tablets zijn erg populair bij tekenaars en andere beoefenaars van creatieve grafische beroepen, omdat ze veel makkelijker te gebruiken zijn er de software bibliotheek veel uitgebreider is. Beter dan die voor de tablet van bijvoorbeeld grote concurrent, Samsung.

Magnetisch, draadloos oplaadbaar en zeer nauwkeurig

Wat dat betreft, is de opvolger Apple Pencil 2 een enorme sprong voorwaarts. Apple heeft geluisterd naar de klachten van klanten en heeft alle problemen met de eerste generatie van de Pencil opgelost. De tweede generatie stylus is net als een potlood voorzien van zes zijden, waardoor deze niet makkelijk meer weggerold. Ook is de vorm ergonomisch makkelijker. De meest handige verbetering is dat je de Pencil 2 ,dankzij ingebouwde magneten, aan de rand van een duurder model iPad kan laten kleven. Doe je dat? Dan wordt de stylus automatisch opgeladen door middel van inductie.

Nauwkeurigste stylus voor de iPad Air

Deze Bluetooth stylus is in staat om zowel de druk, als de hoek vast te stellen. Daarmee kan je in principe hetzelfde wat je met een ouderwets potlood ook kan, waardoor je fijne tekeningen kan maken. Er is geen knop op de stylus om te schakelen van tekenen naar schrijven, maar je kan twee keer tikken op het uiteinde van het penseel om te schakelen.

Vergeleken met concurrerende modellen is deze stylus veel duurder, maar ook veel nauwkeuriger door de snelle responstijd en de druksensor. Heb je een iPad Air, en ben je een professioneel tekenaar of grafisch ontwerper? Dan is het aan te raden om deze dure, maar zeer nauwkeurige stylus te kopen. Helaas is deze incompatibel met de goedkoopste modellen iPad.