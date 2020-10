Welk apparaat presenteert Apple naast de iPhone 12? - Apparata

Zijn de cirkels in de aankondiging een hint voor iets naast de iPhone 12?

Inmiddels heeft Apple de presentatie van de iPhone 12 serie aangekondigd. Zoals je in de afbeelding hierboven kunt zien deed men dat met een graphic waar een aantal cirkels in voorkomen. Die cirkels leiden tot speculatie. Komt Apple naast de smartphones met een cirkelvormig apparaat?

De bekende insider Jon Prosser heeft het idee dat de cirkels hinten op de aankondiging van de AirTags. Dit zijn kleine ronde schijfjes die je aan een device kunt koppelen. Via een de in de tag verwerkte U1 chip kan je dan met jouw iPhone de locatie van het waardevolle voorwerp zoeken.

Er zijn echter meer kandidaten om naast de iPhone 12 aan de wereld gepresenteerd te worden.

iPhone 12 opladen met AirPower?

De Apple Airpower is een van de meest controversiële producten waar Apple de laatste tijd mee schermt. De bedoeling is om met de AirPower een mat op de markt te brengen waarmee devices draadloos opgeladen kunnen worden. Het leek redelijk zeker dat het product op punt van lanceren stond tot Apple het ineens terug trok. Eerder deze zomer bleek men ineens toch verder aan het product te werken en de release zou aanstaande zijn. In een eerdere teardown zagen we hoe gecompliceerd het product is, maar ook dat het een ronde/ovale vorm heeft.

Toch nog iets verrassends tijdens de presentatie

Met deze speculaties is er toch nog iets verrassends over om op 13 oktober in de gaten te houden. Met het recente lek van de prijs en releasedatum van alle iPhone 12 modellen is na de eerdere lawine aan lekken over specificaties alles over de smartphones namelijk wel zo’n beetje gezegd.

Bron: T3.com