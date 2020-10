Releasedatum en prijs iPhone 12, Pro, Mini en Pro Max gelekt! - Apparata

Vlak voor de officiële aankondiging lekt zo’n beetje alle informatie van de Apple iPhone 12, Pro, Mini en Pro Max uit, waaronder de releasedatum en prijs van alle toestellen.

Apple aangekondigde eerder deze week officieel het iPhone 12 onthullingsevenement aan. Menig Apple-liefhebber zal dan ook niet kunnen wachten tot de iPhone 12-serie aangekondigd wordt. Goed nieuws, want als we een uitzonderlijk uitgebreid lek mogen geloven, is zo’n beetje alles al bekend over de iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini en 12 Pro Max.

Releasedatum en prijzen iPhone 12, Pro, Mini en Pro Max

Volgende week dinsdag kondigt Apple officieel de iPhone 12 serie aan. Voordat het zover is drop een Chinese lekker op Weibo al uitzonderlijk veel details rondom de release. Hoewel een Chinese lekker misschien niet al te betrouwbaar is, retweet IceUniverse de informatie. En laat Ice het nu doorgaans aan het rechte eind hebben!

Hoe dan ook, neem de informatie natuurlijk met een korrel zout. Toch lijkt alles te bevestigen wat we tot nu toe al hoorden. Denk aan de gedateerde hoeveelheid opslagruimte van 64GB voor de Pro en Pro Max. De goedkoopste twee modellen krijgen wel nog niet configuratie. Verder zijn voor alle toestellen 128GB, 256GB en 512GB beschikbaar.

Apple brengt de iPhone 12, Pro, Mini en Pro Max gefaseerd uit, met een releasedatum van medio oktober tot en met eind november terwijl de prijzen rustig oplopen. De iPhone 12 Mini begint over al bij 700 dollar, omgerekend bijna 600 euro. Ofwel, zelfs de goedkoopste aankomende iPhone is nog ontzettend prijzig.

Check de gelekte prijzen en releasdata van de iPhone 12 serie hieronder: