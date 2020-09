Apple schrapt eindelijk gedateerde variant iPhone 12 Pro (Max) - Apparata

Foto: iPhone 11 Pro

De iPhone 12 Pro en Pro Max krijgen godzijdank geen 64GB opslagruimte meer. Eindelijk schrapt Apple dat gedateerde format. Nou ja, gedeeltelijk tenminste.

Apple komt jaarlijks met een hele waslijst aan iPhones, waarvan iedere uitvoering binnen een serie een andere hoeveelheid opslagruimte meekrijgt. Dat combineert het merk steevast met een gebrek aan uitbreidbaar geheugen. Gelukkig schrapt Apple voor de aankomende iPhone 12 Pro en Pro Max het meest karige 64GB model. Want laten we eerlijk wezen, een smartphone van tenminste duizend euro met 64GB opslagruimte is toch schandalig?

Apple schrapt 64GB iPhone 12 Pro

Apple vraagt altijd een hoop voor een iPhone, dus dan mag je ook wat verwachten. Tot dusver begonnen de instapmodellen in een serie daarentegen altijd bij 64GB of zelfs 32GB opslagruimte. Dat zit volgens analist Jon Prosser anders met de Apple iPhone 12 Pro Max, die krijgen geen instapmodel met 64GB opslagruimte. In plaats daarvan zouden de twee dikste uitvoeringen in de 12-serie beginnen bij 128GB.

Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Voor de enkeling die tegenwoordig nog genoeg heeft aan 64GB zijn er ook mogelijkheden. Volgens dezelfde bron krijgen de gloednieuwe iPhone 12 Mini en de standaard iPhone 12 wel een variant met 64GB opslagruimte.

Opslagruimte is verdienmodel

Nogmaals, het is natuurlijk wel tijd dat Apple afstapt van die absurde hoeveelheid opslagruimte. Nu, voor een budgetphone is dat misschien genoeg, maar als je ruim duizend euro betaalt dan mag je heus wat extra geheugen verwachten. Zeker aangezien geheugen een relatief goedkoop component is.

Niet dat iemand denkt dat het een kostenkwestie is; het is voor Apple een verdienkwestie. Het miljardenbedrijf vraagt altijd flink wat extra voor de duurdere modellen in een serie. Omdat iPhones nooit uitbreidbaar geheugen hebben, is dat dus een gewiekst verdienmodel.

Hoe dan ook, we moeten nog enkele weken wachten op de onthulling van de iPhone 12-serie. Tot die tijd check je hier wat renders van het aankomende toestel.

