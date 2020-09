Kleinere iPhone 12 krijgt een opmerkelijke naam - Apparata

De kleinere iPhone 12 ga je vermoedelijk eenvoudig herkennen als de smartphone deze naam gaat krijgen.

Zoals je wellicht weet gaat Apple meerdere varianten van de iPhone 12 presenteren. Vermoedelijk organiseert het Amerikaanse techbedrijf in oktober een keynote. Eerder deze maand was er al een presentatie. Daar deed Apple echter de nieuwe iPad Air en Apple Watches uit de doeken, maar niet de nieuwe iPhones.

Die komen dus op een later moment. Af en toe duikt er interessante informatie op over de smartphones en ook dit keer is het weer raak. Zo stelt L0vetodream, een inmiddels bekende naam in het wereldje van geruchten, te weten wat de naam van de kleinere iPhone 12 gaat worden.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Volgens de geruchten krijgt deze smartphone de naam iPhone 12mini. Het zou voor het eerst zijn dat Apple de naam Mini toepast op een smartphone. Tot nu toe kennen we Mini vooral als Mac Mini, de kleinste computer van het techbedrijf. Het gaat hier om de 5.4-inch iPhone 12. Als we de tweet van L0vetodream mogen geloven plakt Apple het woordje mini vast aan iPhone met een kleine letter. Dit, terwijl Pro en Pro Max wel gewoon los komen te staan.

Een zeer specifiek gerucht dus, deze informatie over de kleinere iPhone 12.