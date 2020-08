Apple TV+ series nu ook in het vliegtuig te zien

Apple TV+ komt naar het vliegtuig zodat je ook in de lucht kan streamen

Lekker thuis vanaf de bank naar een nieuwe serie kijken op Apple TV+ of op 10.000 kilometer hoogte in de lucht als je in het vliegtuig zit? Dit laatste kan als je aan boord bent van een vlucht met American Airlines. De luchtvaartmaatschappij is een samenwerking aangegaan met Apple.

Op diverse vluchten van American Airlines kun je geheel kosteloos genieten van Apple TV+. De luchtvaartmaatschappij heeft de streamingdienst van Apple opgenomen in het aanbod van in-flight entertainment. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone, tablet of laptop. Vervolgens maak je verbinding met de WiFi van het vliegtuig en kun je gratis gebruik maken van Apple TV+.

Voor Apple TV+ is deze deal met American Airlines natuurlijk ook een stukje marketing. Ze laten ze een nieuwe serie bekijken en je moet van boord als je er midden inzit. De verleiding is dan groot om een abonnement te nemen zodat je verder kunt kijken. Moet je de serie wel echt leuk vinden natuurlijk. Anders weet Apple je ook niet te verleiden.

Met de komst van streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix is een film of serie kijken in het vliegtuig een stuk aangenamer geworden. De in-flight entertainment van luchtvaartmaatschappijen is niet altijd even top. Ook is je eigen scherm vaak prettiger dan het schermpje aan boord van het vliegtuig. Het is niet de eerste keer dat Apple en American Airlines samenwerken. Eerder kwamen beide partijen al tot een samenwerking met Apple Music.