De populaire iPhone is 2024 niet zo sterk begonnen in China: de grootste consumentenmarkt boot Apple naast de Verenigde Staten. In de eerste paar weken van dit jaar is de omzet namelijk met 24% gedaald. Dit kan veel problemen teweegbrengen voor het bedrijf. De vraag is nu waar dit aan ligt, en of het land vertrouwen zal verliezen in deze tech-gigant.

Aantal jaren van slechte prestatie

Deze slechte prestatie van iPhone is echter niet nieuw in China. Het bedrijf is al een aantal jaren aan het kampen met problemen op deze markt naarmate de handel in het land aan het afnemen. Waar consumenten voorheen zouden kiezen voor Apple, stimuleert het groeiende nationalisme steeds meer mensen om te kiezen voor telefoonmerken zoals Huawei. Dit telefoonmerk heeft dan ook een indrukwekkende groei in omzet, met 64%.

Naast Huawei zetten ook andere bedrijven zoals Oppo, Vivo en Xiaomi de Iphone in een beknelde positie met hun competitieve nieuwe modellen. Daarbij zijn de upgrades aan de nieuwste IphoiPhonene niet veel met zijn voorganger, waardoor meer mensen besluiten om hun ‘oude’ model te blijven gebruiken.

Sancties van Verenigde Staten wekken ontrouw op

De groeiende populariteit van Huawei wordt nog eens aangewakkerd door een recent incident met de Verenigde Staten. Zo heeft het nieuwe model van Huawei, Huawei Mate 60 Pro, veel headlines gehaald toen de VS meer informatie wilde hebben over zijn nieuwe chip processor.

Amerika is al langere tijd bezig om China ervan te weerhouden om ‘foreign chip technology’ te gebruiken. Er wordt namelijk gedacht dat dit de nationale veiligheid van het land zou kunnen aantasten. De uiterst sterke chip van het nieuwe Huawei model shockeerde dan ook veel experts, die niet konden begrijpen hoe China zo’n krachtige processor heeft weten te ontwikkelen.

Door deze strenge sancties afkomstig uit Amerika hebben veel consumenten in China het vertrouwen verloren in het land, en zo ook in dé tech-giganten waaronder Apple. Beijing heeft hieropvolgend bijvoorbeeld ook overheidsinstanties verboden om Apple iPhones te gebruiken. Dit dalende marktaandeel raakt Apple hard, aangezien een gedeelte van zijn productie plaatsvindt in China.

Toekomst van Apple In China

Experts zeggen echter dat op de lange termijn Apple niet zo heel veel zal merken van deze kleine dip. Over het algemeen is de verkoop van zijn nieuwe model nog steeds succesvol. De launch van het nieuwe model was afgelopen jaar waarschijnlijk hoger, aangezien sommige onderdelen niet geleverd konden worden.

Toch hoeft Apple zich nog geen zorgen te maken over de kleine terugval in China. Door onder andere hogere kortingen te bieden en een verbeterde marketingstrategie wint Apple nog steeds grond in het land. Gezien de services business nog steeds aan het groeien is in het land, zal de vraag naar iPhones ook blijven stijgen.