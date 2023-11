Omzet Apple daalt door teruglopende verkoop

De inkomsten bij Apple lopen gestaag terug. Voor het vierde kwartaal op rij zag het bedrijf de inkomsten uit verkoop terug lopen. Afgelopen kwartaal kwam er een “schamele” 89.5 miljard dollar in het laatje, 1% minder dan in het kwartaal er voor. Het mocht gezien alle voorspellingen geen verrassing heten. De resultaten vallen niet over de hele linie tegen. De verkoop van iPhones bereikte zelfs een record (43.81 miljard dollar). Tezamen met de inkomsten uit diensten (22.3 miljard dollar) zorgden deze meevallers er voor dat de uiteindelijke inkomsten boven verwachting uit kwam.

Verkoop iPads en Mac desktops vallen tegen

Dat er dit kwartaal wederom krimp is geconstateerd komt vooral door de tegenvallende verkoop van iPads en Mac desktops. Ook de verkoop van Apple Watch en smarthome speakers liep het afgelopen kwartaal terug. De grootste verliezer was zonder twijfel de Mac afdeling. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar liep daar de verkoop met 33,8% terug. Dat komt neer op zo’n 7.6 miljard dollar totale verkoop. Inkomsten uit verkopen van de iPad gingen 10% achterruit.

Doordat de verwachte krimp minder groot bleek dan verwacht, groeide de waarde van Apple-aandelen na de aankondiging van de cijfers met 2%. Over het hele jaar genomen is de waarde van Apple-aandelen enorm gestegen. Inmiddels is de totale marktwaarde van Apple weer onder de 3 biljoen gezakt. In juli dit jaar slaagde de tech gigant er in het eerste bedrijf in de geschiedenis te worden die de beursdag afsloot met 3 miljard in totale marktwaarde. Bij tijde van het schrijven van dit artikel stond de totale markt waarde op 2.85 miljard. Dit is nog steeds een toename van 32.5% ten opzichte van begin dit jaar.

Recordverkoop voor de iPhone

Qua aantallen lijkt het er op dat ook wat betreft de iPhone er momenteel minder vraag is voor nieuwe apparaten. Toch wist de iPhone afdeling van Apple dit kwartaal een record te breken. Nog nooit eerder werd er 43.8 miljard dollar aan iPhones verkocht. Dat kwam voornamelijk doordat iPhones dit jaar gemiddeld ongeveer 7% duurder zijn geworden. Niet voor niets blijft de iPhone de grootste steunpilaar voor Apple. Bijna de helft van de totale inkomsten wordt verzorgd door de verkoop van de toestellen.

Ook haalt Apple steeds meer inkomsten uit het aanbieden van (online) diensten. De groei in deze sector dit jaar is explosief te noemen. Apple Music, Apple TV en de App Store worden steeds prominenter. De inkomsten uit deze diensten namen dit kwartaal met 16,3% toe ten opzichte van vorig jaar. Het totaal kwam dit maal, zoals eerder gezegd, uit op zo’n 22,3 miljard dollar.